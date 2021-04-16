Михаил Мурашко поручил пересмотреть правила мониторинга наличия лекарств и цен на них

Министр здравоохранения поручил Росздравнадзору вернуться к практике регулярных встреч региональных представителей с органами местной исполнительной власти и обратить внимание на закупки лекарств.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору пересмотреть правила, которые касаются мониторинга наличия лекарственных препаратов и цен на них и уже с использованием современных подходов сформировать четко выстроенную систему. Также он обратил внимание на необходимость мониторинга закупок медикаментов, передает корреспондент «ФВ» с итоговой коллегии Росздравнадзора по результатам деятельности в 2020 году.

«В прошлом году нам пришлось резко отреагировать на несвоевременное доведение лекарственных препаратов до пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – сказал Мурашко. – Никому не интересно, что к концу года средства были освоены, пациенты болеют в течение года, а не в IV квартале. В предыдущие годы у нас с вами была практика в том числе еженедельных встреч с исполнительными органами власти субъектов. Не всегда нужны контрольные мероприятия, иногда достаточно просто сверить часы. Вернитесь к этому».

Глава Минздрава подчеркнул важность осуществления мониторинга обеспечения лекарственными препаратами. Появились системы ввода в гражданский оборот и маркировки, а также аналитическая – по закупкам, которая работает по единому справочнику-классификатору, продолжил министр. По его мнению, необходимо пересмотреть правила, которые касаются мониторинга наличия лекарственных препаратов и цен, и уже с использованием современных подходов сделать четко выстроенную систему, тем более что ряд нормативно-правовых актов правительства подразумевают участие Росздравнадзора в подготовке принятия решений по пересмотру цен.

«Прошу это зафиксировать в сегодняшнем решении коллегии», – сказал Мурашко.

Особо он акцентировал проблему, связанную с закупками медикаментов.

«Это не является сферой компетенции регулятора, но тем не менее, – уточнил министр. – Мы видим большое количество несыгранных конкурсов, из-за чего страдают пациенты, видим разрозненные и подчас не скоординированные региональными властями действия по закупкам дорогостоящих препаратов, что приводит к значительному росту цен».

По его словам, роль регулятора – выявлять предпосылки и факты нарушений по гражданскому обороту и ценообразованию препаратов из ЖНВЛП.

Фото: vrachivmeste.ru



Екатерина Погонцева

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