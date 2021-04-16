ЕС не собирается продлевать контракты о поставках вакцин с J&J и AstraZeneca

Европейская комиссия не намерена возобновлять контракты о поставках вакцин от COVID-19 компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca по истечении их срока действия. Европейский союз планирует сосредоточиться на использовании мРНК-вакцин.

Еврокомиссия приняла решение не продлевать договоры о поставках вакцин от COVID-19 в следующем году с фармацевтическими компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J). Об этом пишет новостное агентство Reuters со ссылкой на итальянскую газету La Stampa, получившую сведения от Министерства здравоохранения Италии.

«Еврокомиссия, согласовав вопрос с лидерами многих стран ЕС, приняла решение о том, что контракты с компаниями, производящими вакцины (на основе вирусного вектора), которые остаются действительными до конца текущего года, не будут продлены по истечении срока их действия», — сообщает итальянское издательство.

Отмечается, что Европейский союз будет применять для иммунизации своего населения противоковидные вакцины от компаний Pfizer и Moderna, которые используют технологию матричной РНК (мРНК).

«Мы должны сосредоточиться на технологиях, которые подтвердили свою пользу. Яркий тому пример – мРНК-вакцины», — подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, сегодня председатель Европейской комиссии заявила, что ЕС ведет переговоры с Pfizer и BioNTech относительно заключения нового соглашения о поставке 1,8 млрд доз вакцин до 2023 года. В настоящее время Европейская комиссия располагает портфелем из 2,3 млрд доз противокоронавирусных препаратов от шести различных компаний.

Вакцина AstraZeneca, известная теперь как Vaxzevria, получила разрешение на применение на территории ЕС в январе этого года. Однако впоследствии наблюдались производственные проблемы, которые привели к ограничению поставок вакцины в Европу. Вдобавок появились сообщения о побочных эффектах в виде тромбоэмболических заболеваний после прививки препаратом британско-шведской компании.

Случаи возникновения тромбозов были зарегистрированы в том числе среди лиц, получавших вакцину J&J, которая получила одобрение европейского регулятора в прошлом месяце. Американский регулятор совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США даже рекомендовали приостановить использование препарата после развития редкого заболевания, связанного c образованием тромбов, у шести привитых человек. https://pharmvestnik.ru/content/news/V-SShA-prizvali-priostanovit-rasprostranenie-vakciny-J-J-ot-COVID-19.html

По словам представителя ЕС, Европейская комиссия также запросила у J&J разъяснений касательно «совершенно неожиданных» задержек поставок вакцин, произошедших недавно.

Владимир Заболотских

pharmvestnik