Производство еще одной вакцины от COVID-19 откладывается на конец года

Novavax заявила, что откладывает производство своих вакцин на третий квартал этого года. Ранее производитель планировал производить до 150 млн доз своего препарата в месяц к середине этого года, но столкнулся с нехваткой поставок необходимых комплектующих.

Novavax сообщила, что откладывает производство вакцины от COVID-19 на третий квартал этого года, сообщает Reuters. Ранее производитель планировал производить 150 млн доз препарата в месяц уже к середине года. Причиной стала нехватка необходимых для производства препарата компонентов, включая мешки для выращивания клеток.

«В нашем отчете о финансовых результатах мы заявляли, что, по нашим ожиданиям, все мощности будут активны примерно к середине года. Мы продолжали уточнять это время по мере приближения срока и теперь думаем, что мы введем эти мощности в дело к третьему кварталу», — сообщила директор по связям с общественностью Novavax Эми Спик.

Спик уточнила, что компания столкнулась с нехваткой поставок необходимого для производства оборудования. Она добавила, что в этот список «входят такие вещи, как мешки и фильтры для биореактора». В прошлом месяце Reuters также сообщал, что Novavax отложила запланированную сделку по поставке около 100 млн доз своей вакцины в Европейский союз, во многом из-за проблем с поставками.

Novavax может получить разрешение регулирующих органов Великобритании на свою вакцину уже в этом месяце, в США компания планирует зарегистрировать препарат в мае. В марте компания опубликовала результаты III фазы испытаний препарата, средняя эффективность вакцины составила 89,7%.

При этом против «британского» варианта SARS-CoV-2 вакцина оказалась эффективна на 86,3%, а против «южноамериканского» — на 55,4%. Среди ВИЧ-положительных добровольцев действенность вакцины составила всего 48,6%.

Вакцина Novavax COVID-19 основана на антигене белковой субъединицы SARS-CoV-2 и запатентованном адъюванте.

Николай Соколов

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