РФПИ сообщил о начале производства вакцины «Спутник V» в Сербии

В Сербии начали выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Производство запущено вместе с сербским институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

РФПИ и сербский институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» запустили производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Сербии. Об этом сообщается на сайте фонда. Отмечается, что Сербия стала первым европейским государством, которое начало выпускать «Спутник V». В будущем вакцину планируется экспортировать в другие страны Южной Европы.

Ранее сообщалось, что Сербия начнет выпускать «Спутник V» в мае. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что «благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации [в Сербии] могут быть существенно увеличены». Власти республики в начале января разрешили гражданам прививаться «Спутником V». Первая партия препарата поступила в Сербию еще в декабре 2020 года, в январе стало известно, что Россия поставит в республику 2 млн доз вакцины.

«Спутник V» зарегистрирован уже в 60 странах, эффективность препарата составляет 91,6%.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

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