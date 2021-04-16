Оксфордский университет: вакцинация несет меньший риск образования тромбов, чем COVID-19

Ученые Оксфордского университета – соразработчика вакцины AstraZeneca от COVID-19 – опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие более 500 тысяч человек. Исследование показало, что риск возникновения тромбов примерно в 95 раз выше у тех, кто болеет новой коронавирусной инфекцией, чем у тех, кто привился от COVID-19 препаратами от AstraZeneca, Pfizer или Moderna. В марте 2021 года сообщалось о риске возникновении тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, а в апреле аналогичная информация появилась и о вакцине J&J. Ученые Оксфордского университета – соразработчика вакцины AstraZeneca от COVID-19 – опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие более 500 тысяч человек. Исследование показало, что риск возникновения тромбов примерно в 95 раз выше у тех, кто болеет новой коронавирусной инфекцией, чем у тех, кто привился от COVID-19 препаратами от AstraZeneca, Pfizer или Moderna. В марте 2021 года сообщалось о риске возникновении тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, а в апреле аналогичная информация появилась и о вакцине J&J.

Авторы исследования во главе с профессором Полом Харрисоном и доктором Максимом Таке с факультета психиатрии Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья NIHR подсчитали количество случаев возникновения тромбов после постановки диагноза COVID-19 и после введения первого компонента вакцины.

Согласно статистике, выведенной учеными, тромбозы при COVID-19 возникают в 8–10 раз чаще, чем после вакцинации, причем 30% случаев их возникновения приходится на людей младше 30 лет, и практически в 100 раз чаще по сравнению с исходным уровнем.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек. По его результатам ученые пришли к выводу, что 39 человек на 1 млн заразившихся COVID-19, вероятнее всего, столкнутся с тромбозом.

Исследователи подчеркнули, что поскольку цифры, используемые для определения общих показателей заболеваемости, постоянно обновлялись, то «все сравнения следует интерпретировать с осторожностью, поскольку данные все еще накапливаются». Они также отметили, что до сих пор неясно, «приводят ли COVID-19 и вакцины к тромбозу с помощью одного или разных механизмов».

Первые сообщения о риске возникновения тромбов после введения вакцины AZD-1222 от AstraZeneca появились в марте 2021 года. Тогда о летальных исходах после вакцинации препаратом от AstraZeneca сообщили в Австрии, Дании, Швеции, Италии, Словакии, Грузии. На фоне этих сообщений от использования AZD-1222 отказались Норвегия, Исландия и другие европейские страны, затем от препарата отказались и за пределами ЕС. В конце марта AstraZeneca переименовала свою вакцину, теперь она называется Vaxzveria.

В начале апреля 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США из соображений осторожности также рекомендовали приостановить использование вакцины от J&J против COVID-19. Было зафиксировано шесть случаев возникновения тромбоза после применения препарата.

Источник: Оксфордский университет