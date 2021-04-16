Индийская Cipla удвоила производство ремдесивира

Индийская фармкомпания Cipla удвоила производство ремдесивира, чтобы удовлетворить «беспрецедентный спрос» на препарат на фоне резкого роста числа случаев COVID-19, сообщает Reuters.

Индия обогнала Бразилию, став второй после США страной, сильнее всего пострадавшей от коронавируса. По состоянию на 15 апреля в Индии выявлено 14 074 564 случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса (США, Балтимор).

11 апреля страна запретила экспорт противовирусного препарата ремдесивира и компонентов для его производства, чтобы справиться с острой нехваткой лекарства во многих частях страны.

«Мы увеличили производство ремдесивира в два раза по сравнению с последней волной пандемии, учитывая беспрецедентный спрос на препарат», – говорится в заявлении Cipla.

Компания также работает с властями, чтобы поставлять ремдесивир только в больницы и места с большим количеством тяжелых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения в ноябре выпустила условную рекомендацию против использования ремдесивира у госпитализированных пациентов, заявив, что нет никаких доказательств того, что препарат улучшает выживаемость. Тем не менее, многие страны, включая Индию, продолжают его использовать.

Cipla, один из старейших и крупнейших производителей лекарств в Индии, заключил сделку по производству и поставке ремдесивира с американской Gilead, которая владеет патентом на препарат. Некоторые другие индийские производители лекарств также имеют аналогичные соглашения.

gxpnews