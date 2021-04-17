Центр лекобеспечения закупает противовирусные препараты на три года

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку противовирусных препаратов дасабувир, омбитасвир + паритапревир + ритонавир, а также нарлапревир. Препараты закупаются сразу на три года.
Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации лекарственного обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
– Дасабувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг
Начальная (максимальная) цена закупки: 702 951 908,88 руб.
Прием заявок заканчивается: 07.05.2021.
Дата и время проведения аукциона: 14.05.2021 11:55.
– Нарлапревир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена закупки: 565 377 971,52 руб.
Прием заявок заканчивается : 07.05.2021.
Дата и время проведения аукциона: 14.05.2021 12:10.
Елена Сидорова
pharmvestnik