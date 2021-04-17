Центр лекобеспечения закупает противовирусные препараты на три года

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку противовирусных препаратов дасабувир, омбитасвир + паритапревир + ритонавир, а также нарлапревир. Препараты закупаются сразу на три года.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации лекарственного обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

– Дасабувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена закупки: 702 951 908,88 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.05.2021.

Дата и время проведения аукциона: 14.05.2021 11:55.

– Нарлапревир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

Начальная (максимальная) цена закупки: 565 377 971,52 руб.

Прием заявок заканчивается : 07.05.2021.

Дата и время проведения аукциона: 14.05.2021 12:10.

Елена Сидорова

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