Ангела Меркель привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AsraZeneca, пишет издание Deutsche Welle. «Я рада, что получила сегодня свою первую вакцину AstraZeneca. Я благодарю всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинируется. Вакцинация — это ключ к преодолению пандемии», — цитирует Меркель ее официальный представитель Штеффен Зайберт в Twitter.

Ранее канцлер несколько раз говорила о том, что получит вакцину только тогда, когда придет ее очередь. На данный момент в Германии каждый день могут вакцинироваться 3 тыс. человек.

Изначально вакцина AstraZeneca была одобрена в Германии только для пациентов моложе 60 лет, так как испытания не показали достаточно данных о воздействии препарата на пожилых людей. Но впоследствии рекомендация поменялась и стала включать пациентов старше 60 лет, что связано с сообщениями экспертов и регуляторов о тромбозе сосудов головного мозга.

В марте прививку вакциной AstraZeneca также сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «ФВ» рассказывал, какие мировые лидеры уже привились от COVID-19 и какие вакцины они выбрали. Так, американский президент Джозеф Байден получил две дозы вакцины Pfizer еще в январе, препарат американского производителя также выбрал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предпочел разработанную в стране Covaxin. Произведенной в Индии вакциной привился и украинский лидер Владимир Зеленский.

Также на днях завершил вакцинацию российский президент Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства привился одной из трех зарегистрированных российских вакцин, но не уточнил, какой именно.

Фото: https://www.bundeskanzlerin.de/

Николай Соколов

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