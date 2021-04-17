«Материа Медика Холдинг» получил премию SmartPharma Awards

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» стала одним из победителей отраслевой премии SmartPharma Awards 2021. Препарат «Импаза», который выпускает производитель, признан лучшим в номинации «Препарат для лечения эректильной дисфункции».

«Мы признательны всем, кто выбирает наши препараты, — заявил научный руководитель НПФ «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. — Эта авторитетная премия — еще одно подтверждение доверия к нашим продуктам со стороны профессионального сообщества. Мы стараемся соответствовать ожиданиям наших потребителей: эффективность и безопасность выпускаемых нами лекарств подтверждена в результате многочисленных клинических исследований, проведенных при соблюдении всех стандартов современной доказательной медицины».

В продуктовом портфеле компании помимо «Импазы» находятся еще более 20 препаратов, в том числе наиболее известные на рынке бренды: противовирусные «Эргоферон» и «Анаферон», противотревожный «Тенотен», средство от кашля «Ренгалин» и препарат для терапии диабета «Субетта», — сообщили в компании.

SmartPharma Awards — фармацевтическая премия, основанная в 2018 году. В выборе победителей принимают участие представители профессионального сообщества — провизоры, фармацевты и заведующие аптеками.

Материал партнера: «Материа Медика Холдинг»

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