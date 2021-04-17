Сотрудники компании «Биотики» рассказали о повышении качества жизни будущих мам и малышей

Уже несколько лет компания «Биотики» активно участвует в мероприятиях для беременных и молодых родителей, рассказывает о способах повышения качества жизни и важности серьезного отношения к своему здоровью.

В последний год большая часть мероприятий проводилась онлайн, однако в последнее время офлайн — активность восстанавливается со строгим соблюдением мер противовирусной безопасности.

10 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники компании рассказывали будущим мамам и мамам малышей о поддержке организма с помощью естественных метаболитов и правильной подготовке ребенка к посещению школы/дошкольных учреждений.

Особый интерес вызвала информация о принципах здорового питания и продуктах, полезных для мозга, а также рекомендации по режиму дня.

«Мы понимаем, что основы образа жизни закладываются в семье, и считаем своим долгом участвовать в формировании здорового поколения нашей страны», — прокомментировали в компании.

Материал партнера: «Биотики»

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