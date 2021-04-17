Первые партии вакцины Центра им. Чумакова отправили в регионы

Первые партии вакцины «КовиВак» начали отправлять в российские регионы, сообщил глава Центра им. Чумакова. При этом в московские поликлиники препарат пока поставлять не планируют, в Санкт-Петербурге «КовиВак» ожидается в мае.

Центр им. Чумакова начал поставлять вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в российские регионы, сообщил ТАСС генеральный директора центра Айдар Ишмухаметов.

«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак», созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал он.

Поставка вакцины «КовиВак» в Санкт-Петербург ожидается в мае, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В московские поликлиники поставлять препарат пока не планируют, пишет «Интерфакс». В Москве достаточно препарата «Спутник V», заявил «Радио Москвы» замглавного внештатного специалиста по скорой медпомощи, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций городского департамента здравоохранения Алексей Безымянный. Решение закупать «КовиВак» для городских поликлиник может быть принято позднее, когда вакцина пройдет третью фазу клинических исследований.

Производить вакцину «КовиВак» начали в конце марта. О ее регистрации объявил премьер-министр Михаил Мишустин 20 февраля на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19. «Уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», – рассказал тогда Мишустин. Компания «Нанолек», которая стала индустриальным партнером по производству вакцины против коронавируса «КовиВак», сообщила, что начнет производство летом. До конца 2021 года компания планирует выпустить до 10 млн доз препарата.

Фото: facebook.comchumakovs.ru

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