MSD прекращает разработку еще одного препарата от COVID-19

MSD (в США и Канаде – Merck & Co) продает экспериментальный препарат против COVID-19 MK-7710 за 425 млн долл., пишет PharmaLive. Компания заявляет, что прекратила разработку после того, как FDA потребовало провести дополнительные клинические исследования препарата.

MSD приобрела MK-7710 вместе с компанией OncoImmune в ноябре 2020 года. За два месяца до сделки OncoImmune сообщила о том, что в ходе испытаний III фазы препарат показал высокую эффективность. Он с вероятностью 60% улучшал состояние пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19. А согласно промежуточным данным, риск смерти или дыхательной недостаточности снизился более чем на 50%.

Несмотря на наличие такие данных, FDA хотело получить дополнительную информацию. MSD заявила, что дополнительные испытания и регуляторные трудности отложат выпуск препарата до 2022 года, поэтому компания отказывается от разработки MK-7710 и сосредоточится на других лекарственных средствах. В частности, MSD будет заниматься разработкой molnupiravir, а также поможет J&J производить вакцины против COVID-19.

Molnupiravir также показывает спорные результаты в ходе испытаний, пишет PharmaLive. Так, III фазу испытаний препарата на госпитализированных пациентах продолжать не будут из-за сомнений по поводу эффективности. Molnupiravir (MK-4482) – это пероральный противовирусный препарат для лечения COVID-19, в доклинических испытаниях он продемонстрировал противовирусные свойства против SARS-CoV-2.

В январе «ФВ» сообщал, что MSD прекратила разработку двух вакцин против COVID-19. Препараты базировались на основе вирусных векторов, первая вакцина была построена на основе вакцины MSD от вируса Эбола, а второй препарат на основе вакцины против кори.

В ходе испытаний выяснилось, что оба препарата вырабатывают меньше нейтрализующих антител для борьбы с инфекцией, чем другие вакцины против COVID-19, и вызывают более низкий иммунный ответ, чем организм людей, перенесших коронавирус естественным образом.

Николай Соколов

pharmvestnik