Правительство направило 210 млн рублей на цифровизацию госуслуг в здравоохранении

На развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения правительство направило 210,5 млн руб. Это поможет ускорить перевод госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 210,5 млн руб. на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Деньги пойдут на оплату государственных контрактов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые были заключены в 2020 году для развития подсистем ЕГИСЗ. Завершить расчеты по этим контрактам необходимо до 1 июня 2021 года.

ЕГИСЗ – часть масштабного проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Ожидается, что он позволит вывести предоставление услуг в сфере здравоохранения на принципиально новый уровень. В частности, предполагается, что к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу на диспансеризацию, подача заявления на получение полиса, а также представлены необходимые медицинские документы.

ЕГИСЗ будет включать 13 подсистем, в том числе федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр медицинских организаций, федеральную электронную регистратуру, федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, федеральный реестр электронных медицинских документов, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан. Кроме того в нее войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств.

В ноябре 2020 года правительство направляло из своего резервного фонда 898,5 млн руб. на развитие ЕГИСЗ. Средства предназначались для закупки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для развития подсистем единой ЕГИСЗ и увеличения более чем на 50% мощности федерального центра обработки данных (основной площадки единой системы).

Елена Сидорова

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