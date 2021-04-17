Sinopharm вложит 4,6 млрд долларов на разработку и производство новых вакцин от COVID-19

Sinopharm вложит активы в размере 4,6 млрд долл. в Beijing Tiantan Biological Products, подразделение собственной дочерней компании CNBG. Ресурсы пойдут на разработку и производство новых вакцин от коронавируса, увеличение мощностей вакцинного производства, а также укрепление своих позиций на биржевых площадках.

Китайская государственная фармацевтическая компания Sinopharm планирует вложить активы своих дочерних предприятий на сумму 4,6 млрд долларов в Beijing Tiantan Biological Products, подразделение China National Biotec Group (CNBG), с целью в скором времени вывести свой вакцинный бизнес на открытые рынки ценных бумаг, пишет Reuters со ссылкой на двух источников.

Sinopharm намеревается вложить активы всего шести компаний-разработчиков биологических препаратов, две из которых занимаются производством вакцин от COVID-19, а одна работает над инъекциями ботокса.

Данные шести предприятий либо полностью принадлежат, либо находятся под контролем CNBG, которая является дочерней компанией Sinopharm. CNBG также принадлежит 50% акций Beijing Tiantan Biological Products. Последняя специализируется на разработке и производстве препаратов крови и имеет рыночную капитализацию в размере семи млрд долларов.

Такой шаг был сделан на фоне стремления Китая разработать больше собственных противоковидных вакцин, чтобы бросить вызов западным конкурентам. В общей сложности в Китае было одобрено для применения уже пять отечественных вакцин от коронавируса.

Sinopharm также заявила, что намерена таким образом увеличить ежегодное производство вакцин от COVID-19, достигнув показателя в три млрд доз ежегодно. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что китайские вакцины будут использоваться на благо всего мира.

Кроме того, Sinopharm в настоящее время пытается консолидировать свои подразделения и повысить стоимость дочерних компаний на биржевых площадках. Вклад такого количества активов поможет Beijing Tiantan Biological Products диверсифицировать каналы для привлечения внешних финансовых ресурсов.

В Азии отмечается особо высокий рост количества сделок в области здравоохранения. В прошлом году он составил почти 150% с точки зрения привлеченного капитала. Как считают специалисты, этот сектор, скорее всего, снова займет главенствующие позиции на местных рынках капитала и в этом году.

Владимир Заболотских

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