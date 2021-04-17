Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для животных

«Спутник V» может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил глава Центра им. Гамалеи. При этом эффективная вакцина, которая сделана специально для них, гораздо дешевле.

Животных следует прививать не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком. «Спутник V» может справиться с этой задачей, сообщил «РИА Новости» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — сказал Гинцбург.

«Спутник V» на животных в Центре Гамалеи проверяли, а все доклинические испытания проходили на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он работает, подчеркнул Гинцбург. «Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», — заключил Гинцбург.

В конце марта в России зарегистрирована первая в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции у животных. Сорбированную инактивированную вакцину «Карнивак-Ков» разработало подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Стоимость вакцинации для животного будет зависеть от количества доз, сообщили в Россельхознадзоре. В среднем одна доза препарата «Карнивак-Ков» будет стоить около 500 руб., две – примерно 588 руб. Предельная цена «Спутника V» для производителей обойдется в 866,81 руб. Вакцинация людей проводится бесплатно.

Фото: Олег Кирюшкин

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