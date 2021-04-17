Уголовное дело о картельном сговоре при поставках в НМИЦ имени Мешалкина передано в суд

Следственное управление МВД России по Вологодской области завершило расследование уголовного дела о картельном сговоре в отношении должностных лиц трех поставщиков медоборудования и расходных материалов на 58 электронных аукционах медучреждений региона, что, по версии следствия, принесло фигурантам 125 млн рублей. Это второе уголовное дело об ограничении конкуренции на рынке медизделий в РФ, дошедшее до суда. Следственное управление МВД России по Вологодской области завершило расследование уголовного дела о картельном сговоре в отношении должностных лиц трех поставщиков медоборудования и расходных материалов на 58 электронных аукционах медучреждений региона, что, по версии следствия, принесло фигурантам 125 млн рублей. Это второе уголовное дело об ограничении конкуренции на рынке медизделий в РФ, дошедшее до суда.

«В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), направлены для рассмотрения по существу в Вологодский городской суд», – сообщили в региональном управлении МВД.

Картельный сговор был зафиксирован в октябре 2019 года. Тогда комиссия УФАС по Вологодской области признала ООО «Интер-Фарм», ООО «М.Ф.С. Партнеры» и ООО «Профэксперт» виновными в картельном сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, реагентов для лабораторной диагностики и расходных материалов. По данным ведомства, компании подавали заявки с одного и того же IP-адреса, а также использовали один и тот же электронный адрес для участия в аукционах. Как минимум один поставщик – ООО «Интер-Фарм» – обжаловал решение в Арбитражном суде Вологодской области, однако суд отклонил иск, посчитав, что действия компаний были направлены на имитацию конкуренции, а поведение на торгах было обусловлено не объективной рыночной конъюнктурой, а антиконкурентным соглашением для поддержания искусственно завышенной цены.

Результаты проверки были направлены в СУ УМВД по Вологодской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), впоследствии по ним было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц компаний.

По состоянию на осень 2019 года, по данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Интер-Фарм» принадлежало Татьяне Нуриджанян, «М.Ф.С. Партнеры» на 100% владела Лидия Седельникова (в настоящее время компания находится в стадии ликвидации), «Профэкспертом» владел Михаил Петрушкин.

Расследование в Вологде стало вторым уголовным делом об ограничении конкуренции на рынке медизделий, дошедшим до суда. В июле 2019 года Самарский районный суд приговорил совладельца «СМТ» Сергея Шатило к 3,5 года, признав его виновным в ограничении конкуренции и покушении на создание картеля при розыгрыше аукциона на техобслуживание медтехники в 22 больницах на 728 млн рублей.

В июле 2020 года суд отменил обвинительный приговор, освободив Сергея Шатило под подписку о невыезде, и отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию. Однако прокуратура направила кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции и добилась пересмотра решения об отмене приговора. В настоящее время дело рассматривается в Самарском областном суде.