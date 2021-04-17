Алексей Репик рассказал, сколько «Р-Фарм» заработал на COVID-19

Выручка компании «Р-Фарм» от продажи продукции, связанной с COVID-19, в 2020 году составила около 7-8 млрд рублей, рассказал основной владелец компании Алексей Репик в интервью RTVI. Около 3 млрд рублей пришлись на продажу 600 тысяч упаковок Коронавира (фавипиравир), 1-2 млрд рублей – на выручку от продажи Артлегии (олокизумаб).

На продукцию от COVID-19 пришлось, по оценкам Репика, 5-6% выручки «Р-Фарма» за 2020 год. Выручка АО «Р-Фарм» в 2020 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выросла на 46,3% по отношению к 2019 году – до 120,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 49,4%, до 18 млрд рублей.

Результат по выручке был ниже запланированного уровня в 160 млрд рублей, сказал Репик. Если олокизумаб вышел на рынок в период востребованности препаратов этого класса от осложнения COVID-19, то по остальным продуктам рост оказался ниже ожидаемого: «Если говорить про основной формат нашей ежедневной миссии – борьба с онкозаболеваниями, аутоиммунными – с ними все хуже, им COVID-19 сильно все подпортил».

При этом «Р-Фарм» по-прежнему, по словам Репика, вкладывает в развитие больше, чем зарабатывает. При прибыли в 18 млрд рублей «только в строительство вакцин и заводов в 2020 году мы уже инвестировали 17,5 млрд рублей».

Всего за последние четыре года, отметил Репик, «Р-Фарм» вложил в новые продукты и развитие портфеля совокупно более 40 млрд рублей: «Мы все время, чтобы сохранить конкурентоспособность, вынуждены тратить больше, чем зарабатываем».

Самой ощутимой помощью от государства стало снижение ставок по кредитам до уровня 7-8%. «В целом без длинного кредитного плеча [в России] играть в такие игры, как фарма, нельзя. Те же крупнейшие мировые корпорации тратят очень много денег на R&D – $5–7 млрд в год. Но, во-первых, их доходы и прибыль с нашими несопоставимы, а, во-вторых, они публичные компании и могут совершенно другим способом привлечь деньги», – пояснил он.

«Р-Фарм» организовывает мощности для производства вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Компания готовится запустить завод в ОЭЗ «Технополис Москва», также задействованы мощности группы в Ярославле.

Коронавир стал вторым зарегистрированным препаратом от COVID-19 с фавипиравиром в качестве действующего вещества. Сейчас фавипиравир присутствует в рекомендованных Минздравом схемах лечения COVID-19 при всех формах течения заболевания – легкой, среднетяжелой и тяжелой.

Олокизумаб относится к ингибиторам интерлейкина-6. Компания Алексея Репика приобрела права на препарат у бельгийской UCB в 2013 году на этапе второй фазы КИ. В мае 2020 года препарат был зарегистрирован. Олокизумаб входит в рекомендации Минздрава от COVID-19 при цитокиновом шторме. «Р-Фарм» потратил на доразработку и вывод препарата на рынок почти всю сумму из кредитов на 9,4 млрд рублей, предоставленных госкорпорацией ВЭБ.РФ.