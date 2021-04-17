Почему маркировка биоактивных добавок не то, что нужно этому рынку прямо сейчас

Первого апреля в России начался эксперимент: государство тестирует систему маркировки БАДов. На мой взгляд, эта инициатива несколько преждевременна, до внедрения маркировки стоило бы решить ряд более актуальных проблем.

Прежде всего необходимо доработать 27-й регламент, который включает ряд вопросов безопасности биопродуктов (техрегламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 027/2012).

Документ был принят в 2012 году, и сейчас обсуждается его новый вариант, в который могут войти некоторые пункты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и из СанПиНа. На портале Евразийской экономической комиссии сейчас проходят общественные обсуждения этих изменений. Надеемся, что принятие нового документа сделает регулирование отрасли эффективнее. Например, будет запрещена деятельность компаний, которые вводят потребителей в заблуждение относительно состава и свойств своей продукции или используют названия, имитирующие наименования популярных лекарств.

Ещё одна проблема, требующая скорейшего решения, — трансграничная торговля. На каждом рынке действуют локальные требования к составу БАДов, дозировке и т. д. По этой причине из более чем шестисот наименований продукции, выпускаемых нашей компанией в мире, в России представлено около ста. Остальные проходят процесс регистрации либо не соответствуют тем или иным российским требованиям. Мы их не нарушаем: мы — законопослушная компания.

При этом по каналам трансграничной торговли россияне могут заказать любой продукт, и эта покупка будет совершенно легитимной, даже если товар не соответствует российским стандартам для этой продукции. Под видом БАДов нередко предлагаются продукты с содержанием сильнодействующих или запрещённых компонентов. Это подвергает опасности потребителей и способствует развитию серого рынка.

Получается, что введение обязательной маркировки БАДов затронет только законопослушные компании. На игроков же серого рынка, продукция которых представляет основную угрозу здоровью потребителей, внедрение маркировки повлияет незначительно.

Мы замечаем в России и в странах ЕАЭС существенный прогресс в регулировании рынка биоактивных добавок по сравнению с десятыми годами, когда мы пришли сюда. Индустрию теперь видят, слышат, воспринимают как партнёра в диалоге. Но всё равно ситуация далека от идеала. Недавно в Казахстане на витрине первой попавшейся аптеки мы обнаружили продукт, который не соответствует нормам ни этой страны, ни ЕАЭС.

Считаем, что решение проблем может быть только комплексным. Оно должно включать требования по обязательной регистрации продукции на территории страны реализации, мониторинг интернет-площадок на предмет продажи неразрешённых продуктов, запрет рекламы не соответствующей требованиям законодательства продукции. Если нам совместными усилиями удастся победить серый рынок, то маркировка БАДов могла бы стать дополнительным инструментом, делающим рынок более цивилизованным. Но только в такой последовательности. На текущем этапе внедрение маркировки может иметь обратный эффект.

gxpnews