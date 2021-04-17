Минздрав РФ одобрил применение препарата секукинумаб для детей с псориазом

Минздрав России одобрил лекарственный препарат с МНН секукинумаб («Козэнтикс») для лечения псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у детей в возрасте старше шести лет и подростков, которым показана системная терапия, сообщает «Новартис Фарма».

Одобрение лекарственного препарата с «Козэнтикс» (МНН секукинумаб) в показании «псориаз у детей» было основано на результатах двух международных клинических исследований III фазы, в которых приняли участие дети и подростки в возрасте от шести до 18 лет. Исследования показали, что как низкие (75–150 мг), так и высокие (75–300 мг) дозы препарата «Козэнтикс» при применении в течение 52 недель способствовали уменьшению проявления кожных симптомов и улучшению качества жизни пациентов.

Скорость и выраженность очищения кожных покровов оценивалась с помощью индекса распространенности и тяжести псориаза PASI: значение 100 соответствует полностью чистой коже. У детей с бляшечным псориазом среднетяжелой степени применение низкой дозы «Козэнтикс» способствовало выраженному очищению кожных покровов: за первые 12 недель значений PASI 75 достигли 93% участников исследования, а 69% за этот же период достигли PASI 90. На 24-й неделе PASI 90 достигли 88% пациентов. PASI 100 за 12 недель достигли 59,5% участников, а к 24-й неделе полного очищения кожи удалось достичь 67% пациентов. У пациентов с псориазом тяжелой степени применение низкой дозы «Козэнтикс» способствовало устойчивому очищению кожных покровов в течение контрольного периода до 52-х недель, при этом PASI 90 был достигнут у 75% пациентов.

«Секукинумаб уже несколько лет применяется для лечения аутоиммунных заболеваний в дерматологии и ревматологии у взрослых. В начале 2021 года Минздрав РФ одобрил секукинумаб для лечения детской возрастной группы: лечение псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у детей и подростков в возрасте старше шести лет, которым показана системная терапия», – прокомментировала руководитель терапевтического направления «Иммунология, гепатология и дерматология» компании «Новартис Фарма» Татьяна Фитилева.

Изменения в качестве жизни оценивались с применением индекса качества жизни дерматологических пациентов детского возраста (Children’s Dermatology Life Quality Index, CDLQI). В группе детей с бляшечным псориазом среднетяжелой степени, получавших низкую дозу препарата «Козэнтикс», уже на 12-й неделе 50% детей сообщили, что больше не испытывают негативного влияния симптомов псориаза на качество жизни. Среди детей с бляшечным псориазом тяжелой степени, получавших низкую дозу «Козэнтикс», к 12-й неделе такой ответ дали 44,7% пациентов, а к 52-й неделе число таких пациентов составляло 60,6%.

gxpnews