«ПРОМОМЕД» разрабатывает антибиотик нового поколения

В присутствии полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и врио главы Республики Мордовия Артема Здунова на саранском заводе «Биохимик» (входит в состав ГК «ПРОМОМЕД») была проведена начальная процедура создания активных фармацевтических субстанций для выпуска инновационного антибиотика нового поколения, сообщает пресс-служба ГК.

Препарат будет использоваться при лечении тяжелых заболеваний. Его масштабное производство начнется в следующем году.

«Процедура создания биотехнологического продукта – процесс творческий. Это работа с живыми организмами, поведение которых не всегда предсказуемо, и она занимает определенное время, – отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. – Разработка «антибиотика резерва» стартовала. После отработки технологии промышленного производства препарата завод приступит к его серийному выпуску».

Лекарственное средство будет выпускаться в госпитальной форме в виде лиофилизата для внутримышечного и внутривенного введения. Технологические мощности предприятия уже сейчас позволяют производить его в объемах, необходимых для удовлетворения всех потребностей медицинских учреждений России.

На предприятии «Биохимик» Игорь Комаров и Артем Здунов осмотрели также цех по производству АФС для производства антибиотиков и научно-производственную площадку, где разрабатывают перспективные лекарства. Председатель совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петр Белый рассказал гостям о переходе предприятия на производство полного цикла и об инновационных разработках, которые ведет компания.

gxpnews