Производство лекарственных средств и материалов выросло в марте почти на 41%

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2021 года вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За I квартал 2021 года производство этих видов продукции выросло на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

За месяц изготовлено лекарственных препаратов на 42,6 млрд руб., что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в феврале 2021 года.

Сывороток и вакцин выпущено 1,29 млрд доз, что на 8% больше, чем в марте 2020 года, и на 23,2% больше, чем в феврале текущего года. В ампулах их выпущено 633 тыс. штук, что в 3,2 раза больше, чем в марте 2020 года, и на 15,4% больше, чем в феврале 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций в марте увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с февралем 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций выросли на 31,8%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 51,8 тонн, что в два раза превышает показатель марта прошлого года. Тем не менее, это на 16,1% меньше, чем в феврале 2021 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2020 года на 97,4%, составив 54,1 тонн, превысив показатели февраля 2021 года на 1,9%.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 26,3 млн упаковок, что на 32,2% больше, чем в марте прошлого года, и на 18,5% больше, чем в феврале. Клейких перевязочных материалов – 21,97 млн упаковок, что на 11,5% меньше, чем в марте прошлого года, и на 2,0% меньше, чем в прошлом месяце.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в марте выпущено на 1,6 млрд руб., что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

gxpnews