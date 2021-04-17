Глава «Р-Фарм» назвал стоимость упаковки препарата «Коронавир»

Стоимость упаковки препарата «Коронавир» для лечения легкой и средней формы коронавируса составляет до 5 тыс. руб., сообщил председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик в интервью программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.

«4-5 тыс. рублей», – приводит ТАСС ответ Репика на вопрос о розничной цене одной упаковки лекарства.

Глава «Р-Фарм» добавил, что на данный момент в России произведены более 2 млн упаковок препарата.

В октябре 2020 года в пресс-службе «Р-Фарм» сообщали, что розничная цена препарата «Коронавира» составит от 11,5 тыс. руб. за упаковку. В одной упаковке содержится 50 таблеток по 200 мг.

Также Алексей Репик рассказал, что выручка компании «»Р-Фарм» за последний год составила около 120 млрд руб. при плановом показателе в 160 млрд руб. Компания также выпускает вакцину «Спутник V».

«Было больше запланировано. Плановая выручка была где-то 160 млрд, получилось 120», – сказал он. Глава «Р-Фарм» добавил, что в этом году компания инвестировала уже около 17,5 млрд руб. в строительство трех заводов по производству вакцин от коронавируса.

В России зарегистрировано три препарата для лечения коронавируса – «Авифавир» (Исследовательский институт мимического разнообразия), «Арепливир» («Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»). Все они относятся к одному МНН фавипиравир.

gxpnews