Предприниматель Андрей Младенцев покупает долю в электронном сервисе по управлению наблюдательными исследованиями Энроллми.ру

Москва. 16 апреля 2021 года. Известный российский предприниматель Андрей Младенцев принял решение об участии в проекте Энроллми.ру, оказывающем услуги по управлению исследованиями лекарств и медицинских изделий на собственной цифровой платформе. В компании Андрей Младенцев был избран председателем совета директоров и будет отвечать за стратегию развития бизнеса и связи с инвесторами.



«Глобальный рынок наблюдательных исследований является одним из самых перспективных и демонстрирует ежегодный рост, превышающий 13% в течение последних пяти лет, — говорит Андрей Младенцев. – Это связано с расширением потребностей фармацевтических компаний в изучении реальной клинической практики, а также с ростом заинтересованности бизнеса в глубоком, долгосрочном и научно обоснованном партнерстве с врачебным и экспертным сообществом. Новые возможности для проведения наблюдательных исследований предоставляют современные цифровые технологии. Энроллми.ру быстро и успешно растет на этом рынке благодаря продуманным бизнес-процессам и привлекательным ценам».

«В современном фармацевтическом бизнесе цифровизация означает не просто использование информационных технологий. Это способность компании быстро реагировать на постоянно меняющийся ландшафт цифровых решений во всех доступных сферах деятельности», —считает Михаил Гетьман, основатель и генеральный директор компании. — Платформа Энроллми.ру позволяет нашим заказчикам управлять масштабными наблюдательными программами в течение продолжительного времени силами всего 1-2 штатных сотрудников. Сегодня с Энроллми.ру сотрудничают более 4000 врачей всех специальностей в 125 городах России, и их число растет каждый день. Мы рады приветствовать Андрея Младенцева и уверены, что его опыт и знания позволят сделать наш сервис еще более ценным инструментом поддержки бизнеса фармацевтических компаний не только в России, но и за ее пределами».

Энроллми.ру – SaaS платформа управления наблюдательными исследованиями, основанная на краудсорсинге, пациент-центрической архитектуре и автоматизации процессов, располагающая собственным EDC и инструментами управления данными. Проект был представлен Михаилом Гетьманом в 2019 году. Это единственный цифровой исследовательский сервис, в котором используется только российское программное обеспечение с высоким уровнем надежности и защиты данных.

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