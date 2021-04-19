В Европе могут не признать российские вакцины для путешествий в рамках ЕС

Представители Еврокомиссии заявили, что готовящийся «зеленый цифровой пропуск», который будет представлять собой сертификат о вакцинации ЕС, не будет включать в себя препараты, не получившие одобрения EMA. Так они ответили на вопрос о правовом статусе граждан ЕС, которые путешествуют в Россию и Сербию ради прививки российским препаратами.

«Еврокомиссия и страны-члены [ЕС] работают над вакцинным сертификатом, который будет включать в себя в первую очередь одобренные EMA вакцины, а остальные [вакцины] останутся на рассмотрение стран-членов», – заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он добавил, что для путешествий в рамках Евросоюза гражданам лучше «остаться и получить одобренную EMA вакцину».

«Мы всегда утверждали, что вакцины в нашем портфолио уже проверены на эффективность и безопасность EMA, и, таким образом, одобрение EMA гарантирует эффективность вакцин», – также отметил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам общественного здоровья и безопасности продуктов Стефан де Кеерсмакер.

Позиция Евросоюза по этому вопросу остается неопределенной. В начале марта «ФВ» писал о том, что российские и китайские вакцины могут включить в новый европейский документ о вакцинации. Информация основывалась на документах, полученных Bloomberg. В сертификате должна была указываться информация о том, когда его владелец получил вакцину и какую именно, результаты теста на коронавирус, если он сдавался, и вылечился ли его владелец от COVID-19.

Впоследствии эта информация подтвердилась. На сайте Еврокомиссии был опубликован предварительный проект «цифровых зеленых сертификатов». В нем указывалось, что сертификаты будут выдаваться людям, привитым любой вакциной.

Но что касается перемещений по странам Евросоюза, государства-члены должны будут принимать только сертификаты с вакцинами, получившими регистрационное удостоверение ЕС. В то же время отдельные страны могут расширить список вакцин, которые они признают.

Николай Соколов

pharmvestnik