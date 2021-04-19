Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения рассеянного склероза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку окрелизумаба и натализумаба для лечения рассеянного склероза.
Как сообщается на сайте госзакупок, прием заявок на участие в аукционах заканчивается 7 мая.
– Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 609 962 826,00 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.05.2021 12:25.
– Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 508 200 747,45 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.05.2021 12:40.
Елена Сидорова
pharmvestnik