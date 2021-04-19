«  
  »

Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения рассеянного склероза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку окрелизумаба и натализумаба для лечения рассеянного склероза.

Как сообщается на сайте госзакупок, прием заявок на участие в аукционах заканчивается 7 мая.

– Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 609 962 826,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.05.2021 12:25.

– Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 508 200 747,45 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.05.2021 12:40.

Елена Сидорова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

19 апреля, 2021 | Просмотров: 82