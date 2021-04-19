Институт Гамалеи заявил об 97,6% эффективности «Спутника V» В Европе могут не признать российские вакцины для путешествий в рамках ЕС » Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения рассеянного склероза Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку окрелизумаба и натализумаба для лечения рассеянного склероза. Как сообщается на сайте госзакупок, прием заявок на участие в аукционах заканчивается 7 мая. – Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 609 962 826,00 руб. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.05.2021 12:25. – Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 508 200 747,45 руб. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.05.2021 12:40. Елена Сидорова

pharmvestnik