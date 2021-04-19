Институт Гамалеи заявил об 97,6% эффективности «Спутника V»

Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» составляет 97,6%, заявляют ее разработчики. Свои выводы они основывают на изучении данных 3,8 млн россиян, привитых обоими компонентами препарата. Заболеваемость среди них составила 0,027%.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» имеет эффективность в 97,6%, заявляют ее разработчики. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ им. Гамалеи, где была создана вакцина, опубликовали данные об этом на сайте препарата.

В конце прошлого года разработчики вакцины заявляли, что конечная эффективность вакцины составляет 91,4%. Эта оценка была основана на изучении данных 22,7 тыс. пациентов, треть из которых получили плацебо, а остальные – вакцину.

В феврале 2021 года анализ препарата опубликовал журнал Lancet. Согласно этим данным, основанным на анализе данных 19,9 тыс. добровольцев, эффективность вакцины составила 91,6%.

Но изучив данные 3,8 млн россиян, привитых двумя компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, специалисты пришли к выводу, что препарат обладает большей эффективностью. Так, начиная с 35-го дня после прививки специалисты зафиксировали только 0,027% заболеваний, что доводит эффективность вакцины до показателя 97,6%.

«Реальная эффективность вакцины «Спутник V» может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза. Таким образом, «Спутник V» в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики коронавирусной инфекции», – заявил по этому поводу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин. Мы видим, что 60 стран, которые одобрили применение «Спутник V» на своей территории, сделали правильный выбор в пользу одного из наиболее эффективных инструментов профилактики коронавируса», – добавил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Николай Соколов

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