Суд арестовал имущество Шпигеля и Белозерцева

Суд арестовал имущество экс-губернатора Пензенской области Белозерцева и главы «Биотэка» Шпигеля. Речь идет о земельных участках, недвижимости и крупных суммах денег.

Басманный суд Москвы принял решение наложить обеспечительный арест на имущество экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги, а также их родственников.

«Судом по ходатайству следователя наложен обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн руб., около 300 тыс. евро и 100 тыс. долл.», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Софинская. По ее словам, также под арест попали семь земельных участков и пять объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору.

Также арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели. Как отметили в суде, аресты были наложены в конце марта и начале апреля сроком на два месяца.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче взяток губернатору в виде дорогих часов, автомобиля и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые своей вины не признают. Они арестованы до 20 мая.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

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