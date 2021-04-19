Клинические исследования показали эффективность триазавирина при лечении COVID-19

Оценка эффективности и безопасности противовирусного препарата триазавирин при коронавирусе показала обнадеживающие результаты в ходе клинических исследований, сообщает ООО «Завод Медсинтез» со ссылкой на проректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), завкафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Алебая Сабитова.

В ходе испытаний пациенты с COVID-19 принимали препарат по одной капсуле три раза в день в течение семи дней – в качестве монотерапии.

«Всего удалось включить в исследование 120 пациентов, две трети из которых были женщины в возрасте от 40 лет и старше. 16% имели коморбидность. Мы оценивали долю пациентов с положительной клинической динамикой через три, 10 и 12 дней от начала терапии, а также длительность симптомов, долю пациентов с клиническим прогрессированием заболевания, с отрицательными результатами обследования ПЦР на 10-12 день, и, конечно, контролировали лабораторные показатели», – рассказал Алебай Сабитов.

В итоге, по словам ученого, на третий день у 50% пациентов наступило клиническое улучшение, а к 12-му дню 96% выздоровели.

«Что касается осложнений: на третий день подозрение на пневмонию возникло у одного человека, но оно не подтвердилось. Мы констатируем, что у всех 120 человек осложнений не было. Результаты обследования на выделение SARS-CoV-2 на 11-й день были отрицательные у 88%, на 12-й – у 97%. Если говорить о продолжительности симптомов на фоне лечения, то дольше всего сохранялись симптомы общего плана (слабость, головная боль, потеря обоняния и вкуса)», – заверил инфекционист.

Еще одно исследование было посвящено оценке профилактической эффективности и безопасности Триазавирина в очагах коронавирусной инфекции. В нем участвовали 113 контактных лиц по COVID-19 – в основном, речь шла о семейных очагах. Они принимали по одной капсуле один раз в день в течение 20 дней.

«Протоколом исследования предполагалось ведение дневников самонаблюдения в течение всех 20 дней, еженедельное обследование ПЦР, лабораторный контроль. Удельный вес пациентов, которые имели коморбидную патологию, составлял чуть больше 20% (в большинстве случаев это была гипертоническая болезнь)», – рассказал Сабитов.

Участники исследования хорошо переносили препарат, за исключением единичных случаев кратковременных «субъективных проявлений» в виде слабости, головной боли. Никаких изменений по лабораторным показателям обнаружено не было.

«Таким образом, мы получили свидетельство эпидемиологической и клинической эффективности, а самое главное – данные о высоком профиле безопасности триазавирина даже при длительном применении. Эти данные мы обобщили в виде отчета и направили в министерство здравоохранения РФ», – заключил Алебай Сабитов.

Об особенностях подходов в терапии COVID-19 также рассказал главный инфекционист Минобороны России и завкафедрой инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова Константин Жданов. Специалист пояснил, как была организована помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Он отдельно упомянул об особенностях стандарта диагностики и лечения COVID-19 у военнослужащих ВС РФ:

«В этих методических рекомендациях нет гидроксихлорохина, нет противомалярийных препаратов, азитромицина. Но мы давно знаем препарат триазавирин, который производится в Свердловской области – получили очень хороший опыт при работе с ним у пациентов с аденовирусной инфекцией», – сказал Жданов.

Ученые Военно-медицинской академии также решили использовать триазавирин для лечения пациентов с коронавирусом и провели соответствующее исследование. Одна группа пациентов получала триазавирин, а другая – комбинацию «Арбидола» с «Рибавирином». По всем показателям пациенты из первой группы поправлялись быстрее, а по лабораторным показателям во второй группе наблюдались признаки гепатотоксичного эффекта, чего не было при приеме триазавирина. Клиническое улучшение на фоне триазавирина наступало в среднем на пятый день, а на фоне двух других препаратов – на 15-й день. У принимавших триазавирин отрицательный ПЦР был уже на пятый-седьмой день болезни, а во втором случае ждать отрицательного результата приходилось в два-три раза дольше. Константин Жданов также отметил, что уральский препарат был внесен в рекомендации Департамента здравоохранения Москвы как эффективное средство для лечения COVID-19.

gxpnews