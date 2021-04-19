Sinopharm вложит $4,6 млрд в производство новых вакцин от COVID-19

Китайская Sinopharm планирует вложить 30 млрд юаней ($4,6 млрд) в активы подразделения собственной дочерней компании CNBG — Beijing Tiantan Biological Products, сообщает Reuters. Сделка направлена на разработку и производство новых вакцин от коронавируса, увеличение мощностей производства и вывод вакцинного бизнеса на биржевые площадки.

Sinopharm намеревается осуществить сделку за счет шести компаний-разработчиков биологических препаратов, две из которых производят вакцины от COVID-19, а одна работает над инъекциями ботокса.

Эти шесть предприятий находятся под контролем CNBG, которая является дочерней компанией Sinopharm. CNBG также принадлежит 50% акций Beijing Tiantan Biological Products. BTBP специализируется на разработке и производстве препаратов крови. Sinopharm намерена таким образом увеличить ежегодное производство вакцин от COVID-19, достигнув показателя в 3 млрд доз ежегодно.

В Китае одобрено уже пять отечественных вакцин от коронавируса.

gxpnews