Аптечный рынок средств для похудения значительно сократился за последние два года

Аптечный рынок биодобавок для снижения веса значительно сократился в рублях за последние два года. Если в 2018 году его объем составлял около 2 млрд руб., то в 2020 году этот показатель равен 1,4 млрд.
«ФВ» совместно с AlphaRM подсчитали, что аптечный рынок БАД для похудения значительно сократился за последние два года в рублях – более 28%. Несмотря на это, количество брендов в сегменте за эти же два года выросло на 53%. При этом средняя цена на БАД для коррекции фигуры в последние годы снижается. В 2020 году цена стала ниже на 9% по сравнению с 2019 годом.
Падение продаж и цены
В 2018 году объем сегмента составлял около 2 млрд руб., в 2020 году этот показатель равен 1,4 млрд. За два года рынок упал на 28%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом сокращение не так внушительно – -5%. Количество брендов в сегменте за период с 2018 по 2020 год выросло на 53% – со 159 до 243 торговых марок. В упаковках продажи увеличились на 4% – в аптеках продано более 5 млн упаковок БАД для коррекции фигуры.
Источник: AlphaRM
Средневзвешенная стоимость практически во всех регионах стала меньше, кроме Северо-Западного округа, где цена выросла примерно на 4%.
Источник: AlphaRM
Чай заменил таблетки
Россияне стали чаще выбирать средства для похудения в виде чая и порошков для растворения. В 2019 году доля капсул, самой популярной среди форм выпуска на рынке в стоимостном выражении, составляла 47,9%, теперь значение сократилось до 45,6%. Все остальные формы также уменьшили свои доли на рынке, кроме двух категорий: средства в виде фиточая и жидкие формы (включая порошки для растворения). Их реализация, напротив, увеличилась за год, в среднем прирост продаж обеих форм выпуска: в рублях + 11%, в упаковках + 18%.
Источник: AlphaRM
Лидеры рынка
Лидер на рынке БАД для коррекции фигуры несколько лет остается неизменным. Марка «Турбослим» производства «Эвалар» занимает более 30% рынка в сегменте. Бренд представлен пятью различными формами выпуска. Наиболее часто приобретают данную марку в виде капсул, они занимают более 65% среди остальных существующих на рынке форм бренда «Турбослим». Вторую строчку, как и в прошлом году, занимает марка «Модельформ» производства «Промомед Рус» (доля рынка 7,9%). Три бренда из пяти в ТОР5 демонстрируют сокращение рынка. Завершили год с положительным приростом продаж в рублях: «Солгар» (капсулы) и «Грин слим» (фиточай). У обеих марок прирост рынка +13%.
|ТОР5 брендов на аптечном рынке БАД для коррекции фигуры в 2019–2020 годах в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Бренд
|Форма выпуска
|Доля продаж, %
|Прирост продаж 2020/2019, %
|2020
|2019
|1
|1
|Турбослим
|Капсулы, набор саше+капсулы, напиток, таблетки, таблетки жевательные
|30,9
|-10
|2
|2
|Модельформ
|Капсулы
|7,9
|-37
|3
|4
|Solgar
|Капсулы, таблетки
|7,5
|13
|4
|3
|Летящая ласточка
|фиточай
|6,9
|-2
|5
|6
|Грин слим
|фиточай
|6,2
|13
Источник: AlphaRM
В сегменте преобладают средства российского производства (более 78% в рублях и 88% в упаковках). В ТОР5 корпораций попала только одна зарубежная компания Solgar. Остальные участники до пятой позиции относятся к отечественным. На первом месте расположился «Эвалар», с долей 34,6%. У «Эвалар» на рынке восемь брендов, применяющихся для снижения веса. Хотя, как и у многих других компаний, у лидера рынка также наблюдается снижение продаж в рублевом эквиваленте -10%. Зафиксировано увеличение аптечной реализации в ТОР5 у отечественной компании «Фитэра» (+10%) и американской Solgar (+13%).
|ТОР5 корпораций на аптечном рынке БАД для коррекции фигуры в 2019–2020 годах в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Корпорация
|Количество брендов на рынке БАД для коррекции фигуры в 2020 году
|Доля продаж, %
|Прирост продаж 2020/2019, %
|2020
|2019
|1
|1
|Эвалар
|8
|34,6
|-10
|2
|2
|Промомед Рус
|2
|12,4
|-32
|3
|4
|Фитэра
|5
|8,5
|10
|4
|3
|Solgar
|1
|7,5
|13
|5
|6
|Фарм-Пармис
|1
|6,9
|-2
Источник: AlphaRM
Пандемия сдвинула продажи
Пандемия коронавирусной инфекции 2020 года повлияла на весь фармрынок, в том числе и на рынок БАД, не исключая добавки для снижения веса. Ранее в данной группе наблюдалась сезонность в применении. Худеть принято начинать весной. В этот период увеличивается спрос в аптеках на подобные средства. Пик обычно приходится на апрель-май. Так было в 2018 и 2019 годах, но в 2020 году из-за объявленного в стране карантина аптечные продажи сдвинулись на июнь. Население принялось приобретать биодобавки после завершения самоизоляции в конце мая, что отразилось на кривой покупательской активности. Сокращение реализации относительно 2019 года в марте составило -16%, в апреле -21%, а в мае -5%. В то время как июньские продажи 2020 года превысили тот же период в 2019 году на 8% в рублях.
Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik