Аптечный рынок средств для похудения значительно сократился за последние два года

Аптечный рынок биодобавок для снижения веса значительно сократился в рублях за последние два года. Если в 2018 году его объем составлял около 2 млрд руб., то в 2020 году этот показатель равен 1,4 млрд.

«ФВ» совместно с AlphaRM подсчитали, что аптечный рынок БАД для похудения значительно сократился за последние два года в рублях – более 28%. Несмотря на это, количество брендов в сегменте за эти же два года выросло на 53%. При этом средняя цена на БАД для коррекции фигуры в последние годы снижается. В 2020 году цена стала ниже на 9% по сравнению с 2019 годом.

Падение продаж и цены

В 2018 году объем сегмента составлял около 2 млрд руб., в 2020 году этот показатель равен 1,4 млрд. За два года рынок упал на 28%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом сокращение не так внушительно – -5%. Количество брендов в сегменте за период с 2018 по 2020 год выросло на 53% – со 159 до 243 торговых марок. В упаковках продажи увеличились на 4% – в аптеках продано более 5 млн упаковок БАД для коррекции фигуры.

Источник: AlphaRM

Средневзвешенная стоимость практически во всех регионах стала меньше, кроме Северо-Западного округа, где цена выросла примерно на 4%.

Источник: AlphaRM

Чай заменил таблетки

Россияне стали чаще выбирать средства для похудения в виде чая и порошков для растворения. В 2019 году доля капсул, самой популярной среди форм выпуска на рынке в стоимостном выражении, составляла 47,9%, теперь значение сократилось до 45,6%. Все остальные формы также уменьшили свои доли на рынке, кроме двух категорий: средства в виде фиточая и жидкие формы (включая порошки для растворения). Их реализация, напротив, увеличилась за год, в среднем прирост продаж обеих форм выпуска: в рублях + 11%, в упаковках + 18%.

Источник: AlphaRM

Лидеры рынка

Лидер на рынке БАД для коррекции фигуры несколько лет остается неизменным. Марка «Турбослим» производства «Эвалар» занимает более 30% рынка в сегменте. Бренд представлен пятью различными формами выпуска. Наиболее часто приобретают данную марку в виде капсул, они занимают более 65% среди остальных существующих на рынке форм бренда «Турбослим». Вторую строчку, как и в прошлом году, занимает марка «Модельформ» производства «Промомед Рус» (доля рынка 7,9%). Три бренда из пяти в ТОР5 демонстрируют сокращение рынка. Завершили год с положительным приростом продаж в рублях: «Солгар» (капсулы) и «Грин слим» (фиточай). У обеих марок прирост рынка +13%.

ТОР5 брендов на аптечном рынке БАД для коррекции фигуры в 2019–2020 годах в стоимостном выражении Рейтинг Бренд Форма выпуска Доля продаж, % Прирост продаж 2020/2019, % 2020 2019 1 1 Турбослим Капсулы, набор саше+капсулы, напиток, таблетки, таблетки жевательные 30,9 -10 2 2 Модельформ Капсулы 7,9 -37 3 4 Solgar Капсулы, таблетки 7,5 13 4 3 Летящая ласточка фиточай 6,9 -2 5 6 Грин слим фиточай 6,2 13

Источник: AlphaRM

В сегменте преобладают средства российского производства (более 78% в рублях и 88% в упаковках). В ТОР5 корпораций попала только одна зарубежная компания Solgar. Остальные участники до пятой позиции относятся к отечественным. На первом месте расположился «Эвалар», с долей 34,6%. У «Эвалар» на рынке восемь брендов, применяющихся для снижения веса. Хотя, как и у многих других компаний, у лидера рынка также наблюдается снижение продаж в рублевом эквиваленте -10%. Зафиксировано увеличение аптечной реализации в ТОР5 у отечественной компании «Фитэра» (+10%) и американской Solgar (+13%).

ТОР5 корпораций на аптечном рынке БАД для коррекции фигуры в 2019–2020 годах в стоимостном выражении Рейтинг Корпорация Количество брендов на рынке БАД для коррекции фигуры в 2020 году Доля продаж, % Прирост продаж 2020/2019, % 2020 2019 1 1 Эвалар 8 34,6 -10 2 2 Промомед Рус 2 12,4 -32 3 4 Фитэра 5 8,5 10 4 3 Solgar 1 7,5 13 5 6 Фарм-Пармис 1 6,9 -2

Источник: AlphaRM

Пандемия сдвинула продажи

Пандемия коронавирусной инфекции 2020 года повлияла на весь фармрынок, в том числе и на рынок БАД, не исключая добавки для снижения веса. Ранее в данной группе наблюдалась сезонность в применении. Худеть принято начинать весной. В этот период увеличивается спрос в аптеках на подобные средства. Пик обычно приходится на апрель-май. Так было в 2018 и 2019 годах, но в 2020 году из-за объявленного в стране карантина аптечные продажи сдвинулись на июнь. Население принялось приобретать биодобавки после завершения самоизоляции в конце мая, что отразилось на кривой покупательской активности. Сокращение реализации относительно 2019 года в марте составило -16%, в апреле -21%, а в мае -5%. В то время как июньские продажи 2020 года превысили тот же период в 2019 году на 8% в рублях.

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

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