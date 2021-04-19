ГК «Эркафарм» отрицает онлайн-торговлю рецептурными лекарствами после блокировки сервиса

19 марта сервис Superapteka.ru был заблокирован за дистанционную продажу рецептурных лекарств. Сеть ГК «Эркафарм», которой принадлежит сайт, отрицает нарушение.
Роскомнадзор заблокировал сервис Superapteka.ru, принадлежащий аптечной сети ГК «Эркафарм», из-за подозрения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на реестр запрещенных сайтов службы.
Решение о блокировке сервиса было принято Росздравнадзором 16 марта после обращения МВД России по Кунашакскому району Челябинской области. Как рассказали «Ведомостям», Роскомнадзор направил администрации сайта Superapteka.ru уведомление о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами, но она этого не сделала. 19 марта доступ к ресурсу был ограничен.
В ГК «Эркафарм» обвинения отрицают. Как рассказали «ФВ» в сети, по районам Челябинской области в принципе не осуществляется доставка лекарств, а в городе работают всего две аптеки, принадлежащие «Эркафарм».
«Заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений направлено в ведомство», – заявил заместитель генерального директора ГК «Эркафарм» Дмитрий Боков.
Руслан Мавлиханов
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