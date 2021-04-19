Сервис Apteka.ru увеличил количество подключенных аптек

Сервис онлайн-заказов Apteka.ru наращивает количество подключенных аптек. За два месяца их число выросло с 16 180 до 18 631. Таким образом, за этот период партнерами сервиса стали дополнительно 2 451 аптека.

По итогам рейтинга 2020 года «Топ-100 крупнейших интернет-магазинов России», составленного агентством Data Insight, сервис Apteka.ru занял 3 место из 100 по количеству заказов и 1 место в категории «Здоровье». В общем за год количество заказов Apteka.ru составило более 32 миллионов, что на 48% больше, чем в 2019 году.

По результатам исследования Pharma-Q компании Ipsos, Apteka.ru сохраняет лидирующую позицию по уровню удовлетворенности качеством сервиса. В совокупности с большим количеством расположенных в ближайшем доступе аптек-партнеров, возможность заказа товаров аптечного ассортимента значительно экономит время, энергию и силы покупателей.

Материал партнера: «Катрен»

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