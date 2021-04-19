CanSino начнет испытания вдыхаемой вакцины против COVID-19

Китайская CanSino начнет клинические испытания вакцины против COVID-19, которая вводится пациентам путем ингаляции. Компания уже отрабатывала эту технологию, испытывая вдыхаемую вакцину против туберкулеза.

Китайская компания CanSino начнет клинические испытания вакцины против COVID-19, которая должна вводиться пациентам через ингаляцию, сообщает CNBC.

CanSinoBIO разрабатывает препарат совместно с Пекинским институтом биотехнологии. Вакцина CanSino против COVID-19, которая основана на аденовирусном векторе и вводится с помощью инъекции, уже одобрена в Китае и ряде в других стран, включая Венгрию, Пакистан и Мексику.

Ингаляционная вакцина может быть более эффективна, чем вводимые традиционным способом, рассказал CNBC глава корпорации Сюэфэн Юй. Он объяснил, что теоретически она может обеспечить дополнительную защиту за счет активации антител или Т-клеток (белых кровяных клеток, жизненно важных для иммунной системы) в дыхательных путях.

Если этот защитный слой не сработает и вирус проникнет глубже в организм, другие части иммунной системы все равно смогут бороться с коронавирусом, рассказал Юй.

Глава корпорации добавил, что компания использовала ту же концепцию при разработке ингаляционной вакцины от туберкулеза. Проведенные в Канаде испытания показали, что необходимая для обеспечения защиты от туберкулеза ингаляционная доза вакцины «намного меньше, чем инъекционная».

В то же время инъекционная вакцина CanSino от COVID-19 показывает достаточно низкую эффективность, пишет CNBC. По данным III фазы клинических испытаний препарата, его эффективность составляет 68,83% через две недели после инъекции. Но в течение четырех недель после введения вакцины она падает до 65,28%, пишет Reuters.

Сюэфэн Юй заявил в связи с этим, что CanSinoBIO изучает возможность введения бустерной дозы вакцины для того, чтобы спровоцировать более активный иммунный ответ организма. «Наша вакцина может быть усилена. Независимо от того, будет ли она смешана с другими [препаратами иных компаний], или мы сделаем это самостоятельно, я думаю, тут нужно научное исследование. Нам действительно нужны данные, чтобы понять, какой путь будет лучше», – сказал он.

Николай Соколов

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