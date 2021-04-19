Компанию из Выборга оштрафовали на 600 млн рублей за уклонение от НДС при ввозе медоборудования

Выборгская таможня (подразделение Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы РФ) возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) в отношении компании, ввозившей медицинское оборудование и декларировавшей его как МИ с льготным налогообложением НДС. В результате поставщику доначислили налогов, пени и штрафов на общую сумму 600 млн рублей. Выборгская таможня (подразделение Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы РФ) возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) в отношении компании, ввозившей медицинское оборудование и декларировавшей его как МИ с льготным налогообложением НДС. В результате поставщику доначислили налогов, пени и штрафов на общую сумму 600 млн рублей.

Как сообщает ФТС, в ходе проверки ввоза компанией дорогостоящего медоборудования выяснилось, что в декларации в описании товара были заявлены сведения, не подтвержденные документом, дающим право на льготы по уплате НДС. В результате Выборгской таможней доначислено более 130 млн рублей таможенных платежей, а Налоговая служба за совершение налогового правонарушения доначислила пени и штрафов на общую сумму более 600 млн рублей.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Выборгской таможни Любови Чурсовой, в ФТС намерены проверить и других дистрибьюторов медизделий. «По выявленной схеме ухода от уплаты таможенных платежей назначены проверки в отношении организаций, ввозивших аналогичные товары», – сообщила Чурсова.

В июне 2020 года Главное управление ФТС России совместно с сотрудниками МВД раскрыло схему махинаций при ввозе косметологического и медицинского оборудования, освобожденного от уплаты таможенных пошлин. По версии службы, с 2016 года участники через фиктивные компании и по завышенным ценам ввозили в Россию медоборудование для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения и хирургические лазерные системы, подделывая внешнеторговые контракты. В некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно – с завышением стоимости.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), объем выведенных средств оценивается не менее чем в 500 млн рублей.