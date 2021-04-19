Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году не получили 42% заявителей

На получение разрешения на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году заявились 485 аптечных организаций. Разрешение выдали 272 организациям (56%), а 203 (42%) – получили отказ, говорится в докладе об итогах работы Минздрава РФ за 2020 год. Аптеки представляли недостоверную информацию о сайте, не удостоверяли наличие оборудования, используемого для курьерской доставки (например, термоконтейнеры, термобоксы), или не подтверждали возможность оплаты заказа через электронную систему платежей либо мобильные платежные терминалы. На получение разрешения на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году заявились 485 аптечных организаций. Разрешение выдали 272 организациям (56%), а 203 (42%) – получили отказ, говорится в докладе об итогах работы Минздрава РФ за 2020 год. Аптеки представляли недостоверную информацию о сайте, не удостоверяли наличие оборудования, используемого для курьерской доставки (например, термоконтейнеры, термобоксы), или не подтверждали возможность оплаты заказа через электронную систему платежей либо мобильные платежные терминалы.

Еще три выданных разрешения отозваны аптеками, решившими свернуть дистанционную торговлю. О семи оставшихся заявках информация в отчете Минздрава отсутствует.

С мая 2020 года Росздравнадзор начал выдавать разрешения на дистанционную торговлю. К доставке лекарств допустили аптечные сети с лицензией, работающие не менее года и объединяющие не менее десяти аптек. Сети должны держать курьерскую службу либо ограничиться договором со службой курьерской доставки, но в любом случае подтвердить наличие необходимого оборудования для соблюдения температурного режима препаратов.

Росздравнадзор с сентября 2020 года мониторит сайты аптечных сетей на предмет соблюдения законодательства после обращения граждан, правоохранительных органов, прокуратуры. Сколько сайтов именно по продаже лекарств было в итоге заблокировано, в отчете Минздрава не сообщается, называется только общее число заблокированных интернет-ресурсов – 1 195.

Сети, занятые в доставке лекарств, были заблокированы в основном из-за торговли незарегистрированными препаратами, либо лекарствами, отпускаемыми по рецепту, либо из-за отсутствия лицензии на фармдеятельность или разрешения на дистанционную торговлю.

Решением Роскомнадзора от 16 марта оказался заблокирован один из ресурсов «Эркафарма» по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru. В Роскомнадзоре решение объяснили продажей рецептурных препаратов. Поводом для проверки послужило обращение отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области. В «Эркафарме» считают претензии необоснованными: группа не предлагала доставку рецептурных лекарств ни в Кунашакском районе, ни в других районах региона. По словам замгендиректора «Эркафарма» Дмитрия Бокова, заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений уже направлено в ведомство.

По данным Data Insight, среди ТОП100 крупнейших российских интернет-магазинов за 2020 год 8-е место заняла Apteka.ru (входит в холдинг «Катрен») с продажами в сумме 50 млрд рублей, 42-е – «Сбер Еаптека» (9 млрд рублей), 52-е – «ЗдравСити» (проект «Протека», 6,1 млрд рублей), 63-е – сервис сети «Планета здоровья» (5 млрд рублей), 67-е – «Аптека от склада» (4,7 млрд рублей), 73-е – «Монастырев.рф» (4,1 млрд рублей), 74-е – «Аптека Миницен» (4,1 млрд рублей), 79-е – онлайн-сервисы «Имплозии» (3,9 млрд рублей), 80-е – «Столички» (бренд «Нео-Фарма», 3,8 млрд рублей), 83-е – онлайн-аптека сети «Горздрав» (входит в «36,6», 3,7 млрд рублей), 93-е – «Вита» (3,1 млрд рублей), 95-е – «Живика» (бренд «Риглы», 3 млрд рублей), 97-е – «Здоров.ру» (3 млрд рублей).

Фото: potreb33.ru

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