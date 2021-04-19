Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году не получили 42% заявителей

Еще три выданных разрешения отозваны аптеками, решившими свернуть дистанционную торговлю. О семи оставшихся заявках информация в отчете Минздрава отсутствует.
С мая 2020 года Росздравнадзор начал выдавать разрешения на дистанционную торговлю. К доставке лекарств допустили аптечные сети с лицензией, работающие не менее года и объединяющие не менее десяти аптек. Сети должны держать курьерскую службу либо ограничиться договором со службой курьерской доставки, но в любом случае подтвердить наличие необходимого оборудования для соблюдения температурного режима препаратов.
Росздравнадзор с сентября 2020 года мониторит сайты аптечных сетей на предмет соблюдения законодательства после обращения граждан, правоохранительных органов, прокуратуры. Сколько сайтов именно по продаже лекарств было в итоге заблокировано, в отчете Минздрава не сообщается, называется только общее число заблокированных интернет-ресурсов – 1 195.
Сети, занятые в доставке лекарств, были заблокированы в основном из-за торговли незарегистрированными препаратами, либо лекарствами, отпускаемыми по рецепту, либо из-за отсутствия лицензии на фармдеятельность или разрешения на дистанционную торговлю.
Решением Роскомнадзора от 16 марта оказался заблокирован один из ресурсов «Эркафарма» по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru. В Роскомнадзоре решение объяснили продажей рецептурных препаратов. Поводом для проверки послужило обращение отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области. В «Эркафарме» считают претензии необоснованными: группа не предлагала доставку рецептурных лекарств ни в Кунашакском районе, ни в других районах региона. По словам замгендиректора «Эркафарма» Дмитрия Бокова, заявление о разблокировке сайта и отсутствии нарушений уже направлено в ведомство.
По данным Data Insight, среди ТОП100 крупнейших российских интернет-магазинов за 2020 год 8-е место заняла Apteka.ru (входит в холдинг «Катрен») с продажами в сумме 50 млрд рублей, 42-е – «Сбер Еаптека» (9 млрд рублей), 52-е – «ЗдравСити» (проект «Протека», 6,1 млрд рублей), 63-е – сервис сети «Планета здоровья» (5 млрд рублей), 67-е – «Аптека от склада» (4,7 млрд рублей), 73-е – «Монастырев.рф» (4,1 млрд рублей), 74-е – «Аптека Миницен» (4,1 млрд рублей), 79-е – онлайн-сервисы «Имплозии» (3,9 млрд рублей), 80-е – «Столички» (бренд «Нео-Фарма», 3,8 млрд рублей), 83-е – онлайн-аптека сети «Горздрав» (входит в «36,6», 3,7 млрд рублей), 93-е – «Вита» (3,1 млрд рублей), 95-е – «Живика» (бренд «Риглы», 3 млрд рублей), 97-е – «Здоров.ру» (3 млрд рублей).
Фото: potreb33.ru