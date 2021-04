Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году не получили 42% заявителей » «Р-Фарм» и турецкая Koek Biotechnology подписали соглашение о коммерциализации чипов для ЭКО Группа компаний «Р-Фарм» и турецкая биотехнологическая компания Koek Biotechnology подписали соглашение о коммерциализации на территории России микрожидкостных чипов Fertile для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сделка предполагает регистрацию и дистрибуцию устройств Fertile, Fertile Plus и Fertile Ultimate для подготовки спермы и отбора сперматозоидов к проведению процедур ЭКО. Группа компаний «Р-Фарм» и турецкая биотехнологическая компания Koek Biotechnology подписали соглашение о коммерциализации на территории России микрожидкостных чипов Fertile для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сделка предполагает регистрацию и дистрибуцию устройств Fertile, Fertile Plus и Fertile Ultimate для подготовки спермы и отбора сперматозоидов к проведению процедур ЭКО. Устройства Fertile используются на этапе отбора и отделения здоровых и подвижных сперматозоидов из нативной (неочищенной) спермы. Чип содержит специальные сито и микроканалы, что позволяет избежать повреждения биоматериала из-за оксидативного стресса. Это должно позитивно сказываться на качестве эмбриона и увеличивать результативность цикла. Чип Fertile предназначен исключительно для интрацитоплазматической инъекции, Fertile Plus и Fertile Ultimate – для всех вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). «На сегодняшний день примерно половина циклов ЭКО финансируется по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), которая также включает программу поддержки вспомогательных репродуктивных технологий. Мы рассчитываем, что новый метод отбора сперматозоидов с использованием микрожидкостных чипов Fertile будет рекомендован к включению в клинические рекомендации по ВРТ и в скором времени станет доступен пациентам по программе ОМС», – сообщила вице-президент по стратегическому маркетингу «Р-Фарм» Анастасия Батрак. По данным Счетной палаты РФ, в 2019 году по программе ОМС было выполнено 79,5 тысячи циклов ЭКО на сумму 9,9 млрд рублей, за девять месяцев 2020 года выполнено 47,6 тысячи циклов ЭКО, при этом целевой показатель на 2020 год по нацпроекту «Демография» составляет 72 тысячи циклов ЭКО. Чтобы снизить срок ожидания процедуры ЭКО, в Счетной палате предлагают указать в территориальных программах государственных гарантий предельные сроки ожидания специализированной медицинской помощи при ЭКО.

Источник: Р-Фарм