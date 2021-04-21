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В Минздраве уверены в доступности «Феназепама» после ужесточения правил его продажи

Несмотря на ужесточение правил продажи в аптеках «Феназепама», в Минздраве уверены, что все пациенты, нуждающиеся в нем, будут обеспечены.

Все пациенты, у которых есть рецепт на «Феназепам», смогут приобрести его в аптеках. Дефицита препарата не  ожидается, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

«Гражданам, которым данный лекарственный препарат назначен врачом, он будет отпускаться по рецепту <…>. Таким образом, пациенты, нуждающиеся в препарате по медицинским показаниям, будут им обеспечены, его дефицита не ожидается», — говорится в сообщении.

Ранее «ФВ» писал, что после вступления в силу новых правил продажи бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (ТН «Феназепам») аптеки не хотят больше заниматься его продажей из-за ужесточения правил реализации. Сети стали оформлять возврат на препарат, но не все дистрибьюторы готовы принять его назад.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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20 апреля, 2021 | Просмотров: 51