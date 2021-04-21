Минздрав разработал поправки в календарь профилактических прививок

Минздрав разработал поправки в календарь профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. В частности, предусматривается иммунизация против гемофильной инфекции всех детей раннего возраста, а не только входящих в группу риска.

Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект ведомственного приказа, которым утверждаются: национальный календарь профилактических прививок; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядок проведения профилактических прививок.

В рамках национального календаря профилактических прививок предусматривается иммунизация всех детей раннего возраста (а не только групп риска) против гемофильной инфекции, в том числе с использованием комбинированной вакцины (против гемофильной инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита).

В календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям уточнено, кто подлежит вакцинации против менингококковой инфекции, ветряной оспы, пневмококковой инфекции, полиомиелита, ротавирусной инфекции.

В этот календарь включена вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих за пределы России в энзоотичные по лихорадке Эбола страны, лиц, работающих с живыми культурами возбудителя этой лихорадки, а также вакцинация против коклюша контактных лиц из очагов заболевания, ранее не болевших, ‎не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коклюша.

В начале февраля Минздрав внес иммунизацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. В приоритетную группу первого уровня включили людей в возрасте 60 лет и старше. Также в эту группу вошли медики, педагоги, работники социальных организаций и многофункциональных центров, люди с хроническими заболеваниями, жители городов-миллионников.

К приоритету второго уровня отнесли работников транспортных и энергетических организаций, правоохранителей, таможенников, вахтовиков, волонтеров, военных и работников в сфере предоставления услуг.

В группу с приоритетом третьего уровня вошли призывники, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

В декабре Минздрав включил вакцинацию взрослых россиян от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее сообщалось, что дополнение перечня профилактических прививок вакциной против коронавирусной инфекции потребует в 2022–2023 годы дополнительных средств из федерального бюджета в размере 75,8 млрд руб.

Елена Сидорова

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