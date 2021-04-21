Пять фармкомпаний попали в рейтинг корпораций с наилучшей репутацией

Аналитики из компании RepTrak составили рейтинг крупнейших мировых корпораций в зависимости от их репутации. В список из ста позиций попали четыре фармкомпании.

Аналитическая компания RepTrak разместила на своем сайте рейтинг репутации разных видов мировой индустрии и их представителей. В TOP100 фирм вошли только пять фармкомпаний. Это Sanofi (64-е место), Novo Nordisk (71-е), Eli Lilly (82-е), Roche (87-е) и Bristol-Myers Squibb (94-е). При этом ни один из производителей применяемых в настоящее время вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J) в топ не попал.

В то же время в глобальном рейтинге индустрий «Фармацевтика, биотехнология и медико-биологическая отрасль» заняла восьмое из 13 мест, поднявшись за год на одну позицию.

Николай Соколов

pharmvestnik