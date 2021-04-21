Сокращение маркетинговых выплат изменит расстановку сил на аптечном рынке

Инициатива депутатов об ограничении размеров бонусов, которые аптеки получают от производителей, будет воплощена в реальную практику, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. Такие ограничения уже действуют на рынке FMCG, и игроки аптечного сегмента надеются, что смогут использовать обходные маневры, придуманные продуктовым ритейлом. Однако эксперт заявляет, что это напрасные ожидания.

Снижение маркетинговых выплат существенно повлияет не только на аптечный сегмент, но и на весь коммерческий фармацевтический рынок. Изменится расстановка сил, а следом за этим и модель продвижения препаратов. Сокращение одного из источников дохода сетей приведет к снижению инвестиционной привлекательности всего аптечного сегмента. Серьезные отличия фармацевтического рынка от продуктового не позволят использовать обходные пути FMCG, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.

«Будет ли в этих маневрах массово участвовать «комплаентная» фарма? Вряд ли. Достаточно, чтобы всего несколько крупнейших фармкомпаний публично заявили, что их взаимодействие с аптечным рынком будет строго соответствовать законодательству. Возможно, это произойдет не в первый год, а в перспективе 2—3 лет», — уверен эксперт.

Говоря о последствиях сокращения маркетинговых выплат, Лисовский отмечает, что ярче всего это будет выражено в уменьшении количества покупок аптечных сетей.

«Раз доходность всего рынка снижается, то интерес к покупке бизнеса, инвестиции в рынок будут закономерно падать. В 2020 году мы стали свидетелем того, как два банка вошли в аптечный бизнес, но все-таки это касалось скорее интернет-составляющей аптечного бизнеса. К тому же успешность этих сделок для банков будет известна в ближайшие 2—3 года», — считает он.

Подробнее о том, что произойдет с аптечным рынком при сокращении доли бэк-маржи, читайте в «ФВ» № 10 (1049) в материале Павла Лисовского «План-капкан».

Оксана Баранова

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