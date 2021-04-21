Нацфармпалата предлагает отказаться от выписки бумажных рецептов на латинице

Национальная фармацевтическая палата выступила с предложением упростить порядок выписки рецептов. Аптеки регулярно получают штрафы за нарушения правил отпуска рецептурных препаратов. Однако часто причиной несоблюдения установленных требований становится готовность фармацевтических специалистов пойти навстречу покупателям, которые после посещения медицинских работников приходят с неправильно выписанными рецептами или вообще без официального документа, подтверждающего назначение. Об этом «ФВ» заявила исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина.

По ее словам, проблема назначения медицинскими работниками рецептурных препаратов без оформления рецепта по-прежнему крайне актуальна в России. Часто медики ограничиваются выписками из амбулаторной карты или списками препаратов. При этом весь груз ответственности ложится на аптеки, которые регулярно платят штрафы за отпуск препаратов без рецепта.

В качестве примера Неволина приводит статистику Росздравнадзора за 2020 год: каждая вторая аптека страны нарушает правила отпуска лекарств. Этот вид нарушений, фиксируемый контролирующими органами, вышел на первое место.

Вторая проблема – неправильно оформленные медицинскими работниками рецепты.

«Первостольники закрывают на это глаза, потому что не могут оставить пациента без лекарства. В итоге аптека получает штраф», — комментирует Неволина.

В ходе заседания Национальная фармацевтическая палата поставила вопрос о необходимости контроля за выпиской рецептов медицинскими работниками и проведения Росздравнадзором соответствующих проверок медорганизаций.

Помочь в исправлении сложившейся ситуации, по мнению Нацфармпалаты, может принятие мер по упрощению порядка выписки рецептов.

Как уже писал «ФВ», Минздрав разработал проект приказа «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября этого года и будет действовать шесть лет.

Согласно документу, состав препаратов, лекарственная форма и обращение медика к фармработнику об отпуске лекарств оформляются на латинском языке в родительном падеже, за исключением оформления электронных рецептов. Выписывать электронные рецепты на русском языке нужно и из-за отсутствия справочника лекарств для медприменения на латинском языке, считают в министерстве.

«Мы выступили с предложением выписывать на русском языке и бумажные рецепты. Это значительно упросит работу медицинских работников и, возможно, приведет к увеличению числа выписываемых рецептов», — комментирует Елена Неволина.

По ее словам, Минздрав готов рассмотреть предложение сделать единообразной выписку бумажных и электронных рецептов. В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен рабочей группой по регуляторной гильотине.

Оксана Баранова

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