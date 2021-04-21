Coca-Cola начала производство в России БАД под брендом BotanIQ

Coca-Cola начала производство напитков и капель с разными полезными функциями под брендом BotanIQ. Продукция зарегистрирована как БАД. Компания уже договорилась о ее поставках в «Азбуку вкуса» и онлайн-магазин 4fresh, а в будущем планирует распространять биодобавки и через аптеки.

Компания Coca-Cola начала производство в России биологически активных добавок (БАД) под брендом BotanIQ, пишет газета «Ведомости». Это напитки и капли с разными полезными функциями. Например, комплекс c биотином и коллагеном для волос и ногтей, с инулином и биотином для поддержания работы кишечника, c витаминами В6, В12, D3, фолиевой кислотой и имбирем для иммунной системы и др.

Компания уже договорилась о поставках этой продукции в «Азбуку вкуса» и онлайн-магазин 4fresh. Издание также сообщает, что компания рассматривает в будущем возможность сотрудничества по БАД и с аптеками.

Производство напитка BotanIQ находится в Испании на площадке одного из партнеров Coca-Cola HBC, а капли выпускаются в России в партнерстве с предприятием «Лаборатория современного здоровья» в Новосибирской области. Продукция разработана специалистами входящего в группу производителя соков «Мултон» с привлечением экспертов в области нутрициологии, диетологии и фармации.

pharmvestnik