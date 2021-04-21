«Платиновая унция» представила всех финалистов конкурса

Финалисты XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» определены по итогам третьего заседания Оргкомитета.
Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».
На победу в номинациях конкурса претендуют:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|1
|Bayer
|2
|«Отисифарм»
|3
|Pfizer
|4
|Sanofi
|5
|«Фармстандарт»
ДИСТРИБЬЮТОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|1
|«Гранд Капитал»
|2
|«Катрен»
|3
|«Протек»
|4
|«Пульс»
|5
|«Р-Фарм»
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОДА
|1
|«36,6»
|2
|АСНА
|3
|«Неофарм»
|4
|«Ригла»
|5
|«Эркафарм»
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ
|1
|«Аквадетрим» («Акрихин»)
|2
|«Арбидол» («Отисифарм»)
|3
|«Детралекс» (Servier)
|4
|«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
|5
|«Мирамистин» («Инфамед»)
РЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ
|1
|«Амоксиклав» («Сандоз»)
|2
|«Клексан» (Sanofi)
|3
|«Ксарелто» (Bayer)
|4
|«Сумамед» (Teva)
|5
|«Эликвис» (Pfizer)
ЛОНЧ ГОДА
|1
|«Алвовизан» (Zentiva)
|2
|«Велсон» («Петровакс»)
|3
|«Венолайф Дуо» («Акрихин»)
|4
|«Отрио» («Акрихин»)
|5
|«Суглат» (Astellas)
РЕКЛАМНАЯ/МАРКЕТИНГОВАЯ КАМПАНИЯ ГОДА
|1
|«Арбидол» («Отисифарм»)
|2
|«Бронхо-Мунал» (Novartis)
|3
|«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
|4
|«Мирамистин» («Инфамед»)
|5
|«Терафлекс» (Bayer)
СДЕЛКА ГОДА
|1
|Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека»
|2
|Заключение сделки о приобретении «Квадрат-С» активов «Новосибхимфарм» и последующая продажа 50% активов «Зелдис-Фарме»
|3
|Топ-менеджеры АО «Татхимфармпрепараты» выкупили 100% акций предприятия
|4
|Газпромбанк приобретает долю в капитале АСНА
|5
|«Р-Фарм» приобрел фармацевтический завод Teva
В ходе второго этапа голосования были также определены финалисты заявочных номинаций.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
|№
|Название проекта
|Компания
|1
|«Пульс Жизни».
|АО «Байер»
|2
|BETALIFE
|«Биокад»
|3
|Нейроанатомия
|ООО «Гротекс»
|4
|Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга.
|ООО «ТакедаФармасьютикалс»
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
|№
|Название проекта
|Компания
|1
|Строительство и запуск крупнейшей в России производственной площадки по производству химических фармацевтических субстанций «Активный Компонент»
|АО «Активный Компонент»
|2
|«Форма»-медпроект о здоровом образе
|«еАптека»
|3
|Операция «Приоритет»
|АО «Вертекс»
|4
|Единственный в России Центр Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении.
|ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
DIGITAL-ПРОЕКТ
|№
|Наименование проекта
|Компания
|1
|«Разрывая круг».
|Stada (АО «Нижфарм»)
|2
|В2В маркет-плейс прямых контактов и контрактов
|PharmaSpace
|3
|Ригла 2.0.2.0.
|ООО «Ригла»
|4
|Создание и открытие цифровой клиники Хронической Сердечной Недостаточности (далее по тексту – ХСН)
|ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
|5
|«Спектограмма»
|ООО «Герофарм»
КРЕАТИВ ГОДА
|№
|Наименование проекта в номинации «Креатив года» к представлению Экспертам
|Компания
|1
|Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек».
|Группа компаний «Протек»
|2
|Мирамистин®. Первое правило безопасности.
|«Инфамед К»
|3
|Рекламная кампания «Лизобакт» с анимированными героями бренда – лизоцимами.
|«Босналек»
|4
|Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Трекрезан» для конечного потребителя.
|«Гротекс»
|5
|Разработка креативной концепции и создание рекламной коммуникации-ТВ -ролика бренда «Аквадетрим»
|АО «Акрихин»
ДИНАМИКА ГОДА
На втором этапе голосования добавились еще пять номинаций. Четыре из них в категории «Динамика года».
Компания (поставки в коммерческий сектор)
|1
|«Отисифарм»
|2
|«Авексима»
|3
|«Валента Фармацевтика»
|4
|«Акрихин»
|5
|Bayer
Компания (поставки в государственный сектор)
|1
|«БиогенАйдекЛтд»
|2
|«Фармстандарт»
|3
|F. Hoffmann-La Roche Ltd
|4
|«Биокад»
|5
|«Р-фарм»
Препарат (розничный сегмент)
|1
|«Арбидол» («Отисифарм»)
|2
|«Ксарелто» (Bayer)
|3
|«Ингавирин» («Валента Фарм»)
|4
|«Аквадетрим» («Польфарма»)
|5
|«Эликвис» (Pfizer)
Препарат (государственный сектор)
|1
|«Ксарелто» (Bayer)
|2
|«Спинраза» (БиогенАйдек лимитед)
|3
|«Коронавир» («Р-фарм»)
|4
|«Актемра» (F. Hoffmann-La Roche Ltd)
|5
|«Китруда» MSD
|«Опдиво» BMS
Еще одна номинация, которая была добавлена на втором этапе, — «Онлайн-сервис». Это «новинка» конкурса. Ее появление связано с легализацией онлайн-продаж безрецептурных лекарств с 1 апреля 2020 года. Эксперты выберут победителя из сервисов по бронированию лекарств, онлайн-аптек, маркетплейсов, занимающихся продажей ЛП.
ОНЛАЙН-СЕРВИС
|1
|Аптека.ру
|2
|СберЕаптека
|3
|Зравсити.ру
|4
|Асна.ру
|5
|Ozon.ru
Кроме того, предусмотрены специальные номинации оргкомитета конкурса.
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.
Церемония награждения победителей состоится 22 апреля.
Сергей Рякин
pharmvestnik