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«Платиновая унция» представила всех финалистов конкурса

Финалисты XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» определены по итогам третьего заседания Оргкомитета.

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

На победу в номинациях конкурса претендуют:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 Bayer
2 «Отисифарм»
3 Pfizer
4 Sanofi
5 «Фармстандарт»

ДИСТРИБЬЮТОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 «Гранд Капитал»
2 «Катрен»
3 «Протек»
4 «Пульс»
5 «Р-Фарм»

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОДА

1 «36,6»
2 АСНА
3 «Неофарм»
4 «Ригла»
5 «Эркафарм»

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ

1  «Аквадетрим» («Акрихин»)
2  «Арбидол» («Отисифарм»)
3 «Детралекс» (Servier)
4 «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
5 «Мирамистин» («Инфамед»)

РЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ

1  «Амоксиклав» («Сандоз»)
2  «Клексан» (Sanofi)
3 «Ксарелто» (Bayer)
4 «Сумамед» (Teva)
5 «Эликвис» (Pfizer)

ЛОНЧ ГОДА

1 «Алвовизан» (Zentiva)
2 «Велсон» («Петровакс»)
3 «Венолайф Дуо» («Акрихин»)
4 «Отрио» («Акрихин»)
5 «Суглат» (Astellas)

РЕКЛАМНАЯ/МАРКЕТИНГОВАЯ КАМПАНИЯ ГОДА

1 «Арбидол» («Отисифарм»)
2 «Бронхо-Мунал» (Novartis)
3 «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
4 «Мирамистин» («Инфамед»)
5 «Терафлекс» (Bayer)

СДЕЛКА ГОДА

1 Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека»
2 Заключение сделки о приобретении «Квадрат-С» активов «Новосибхимфарм» и последующая продажа 50% активов «Зелдис-Фарме»
3 Топ-менеджеры АО «Татхимфармпрепараты» выкупили 100% акций предприятия
4 Газпромбанк приобретает долю в капитале АСНА
5 «Р-Фарм» приобрел фармацевтический завод Teva

В ходе второго этапа голосования были также определены финалисты заявочных номинаций.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Название проекта Компания
1 «Пульс Жизни». АО «Байер»
2 BETALIFE «Биокад»
3 Нейроанатомия ООО «Гротекс»
4 Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга. ООО «ТакедаФармасьютикалс»

 БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

Название проекта Компания
1 Строительство и запуск крупнейшей в России производственной площадки по производству химических фармацевтических субстанций «Активный Компонент» АО «Активный Компонент»
2  «Форма»-медпроект о здоровом образе  «еАптека»
3 Операция «Приоритет» АО «Вертекс»
4 Единственный в России Центр Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении. ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»

DIGITAL-ПРОЕКТ

Наименование проекта Компания
1 «Разрывая круг». Stada (АО «Нижфарм»)
2 В2В маркет-плейс прямых контактов и контрактов PharmaSpace
3 Ригла 2.0.2.0. ООО «Ригла»
4 Создание и открытие цифровой клиники Хронической Сердечной Недостаточности (далее по тексту – ХСН) ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
5 «Спектограмма» ООО «Герофарм»

КРЕАТИВ ГОДА

Наименование проекта в номинации «Креатив года» к представлению Экспертам Компания
1 Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек». Группа компаний «Протек»
2 Мирамистин®. Первое правило безопасности.  «Инфамед К»
3 Рекламная кампания «Лизобакт» с анимированными героями бренда – лизоцимами.  «Босналек»
4 Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Трекрезан» для конечного потребителя. «Гротекс»
5 Разработка креативной концепции и создание рекламной коммуникации-ТВ -ролика бренда «Аквадетрим» АО «Акрихин»

ДИНАМИКА ГОДА

На втором этапе голосования добавились еще пять номинаций. Четыре из них в категории «Динамика года».

Компания (поставки в коммерческий сектор)

1 «Отисифарм»
2 «Авексима»
3 «Валента Фармацевтика»
4 «Акрихин»
5 Bayer

Компания (поставки в государственный сектор)

1 «БиогенАйдекЛтд»
2 «Фармстандарт»
3 F. Hoffmann-La Roche Ltd
4  «Биокад»
5 «Р-фарм»

Препарат (розничный сегмент)

1 «Арбидол» («Отисифарм»)
2 «Ксарелто» (Bayer)
3 «Ингавирин»  («Валента Фарм»)
4 «Аквадетрим» («Польфарма»)
5 «Эликвис» (Pfizer)

Препарат (государственный сектор)

1 «Ксарелто» (Bayer)
2 «Спинраза» (БиогенАйдек лимитед)
3 «Коронавир» («Р-фарм»)
4 «Актемра» (F. Hoffmann-La Roche Ltd)
5 «Китруда» MSD
«Опдиво» BMS

Еще одна номинация, которая была добавлена на втором этапе, — «Онлайн-сервис». Это «новинка» конкурса. Ее появление связано с легализацией онлайн-продаж безрецептурных лекарств с 1 апреля 2020 года. Эксперты выберут победителя из сервисов по бронированию лекарств, онлайн-аптек, маркетплейсов, занимающихся продажей ЛП.

ОНЛАЙН-СЕРВИС

1 Аптека.ру
2 СберЕаптека
3 Зравсити.ру
4 Асна.ру
5 Ozon.ru

Кроме того, предусмотрены специальные номинации оргкомитета конкурса.

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Церемония награждения победителей состоится 22 апреля.

Сергей Рякин
pharmvestnik

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20 апреля, 2021 | Просмотров: 53