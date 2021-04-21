«Платиновая унция» представила всех финалистов конкурса

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

На победу в номинациях конкурса претендуют:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 Bayer 2 «Отисифарм» 3 Pfizer 4 Sanofi 5 «Фармстандарт»

ДИСТРИБЬЮТОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 «Гранд Капитал» 2 «Катрен» 3 «Протек» 4 «Пульс» 5 «Р-Фарм»

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОДА

1 «36,6» 2 АСНА 3 «Неофарм» 4 «Ригла» 5 «Эркафарм»

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ

1 «Аквадетрим» («Акрихин») 2 «Арбидол» («Отисифарм») 3 «Детралекс» (Servier) 4 «Ингавирин» («Валента Фармацевтика») 5 «Мирамистин» («Инфамед»)

РЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ

1 «Амоксиклав» («Сандоз») 2 «Клексан» (Sanofi) 3 «Ксарелто» (Bayer) 4 «Сумамед» (Teva) 5 «Эликвис» (Pfizer)

ЛОНЧ ГОДА

1 «Алвовизан» (Zentiva) 2 «Велсон» («Петровакс») 3 «Венолайф Дуо» («Акрихин») 4 «Отрио» («Акрихин») 5 «Суглат» (Astellas)

РЕКЛАМНАЯ/МАРКЕТИНГОВАЯ КАМПАНИЯ ГОДА

1 «Арбидол» («Отисифарм») 2 «Бронхо-Мунал» (Novartis) 3 «Ингавирин» («Валента Фармацевтика») 4 «Мирамистин» («Инфамед») 5 «Терафлекс» (Bayer)

СДЕЛКА ГОДА

1 Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека» 2 Заключение сделки о приобретении «Квадрат-С» активов «Новосибхимфарм» и последующая продажа 50% активов «Зелдис-Фарме» 3 Топ-менеджеры АО «Татхимфармпрепараты» выкупили 100% акций предприятия 4 Газпромбанк приобретает долю в капитале АСНА 5 «Р-Фарм» приобрел фармацевтический завод Teva

В ходе второго этапа голосования были также определены финалисты заявочных номинаций.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

№ Название проекта Компания 1 «Пульс Жизни». АО «Байер» 2 BETALIFE «Биокад» 3 Нейроанатомия ООО «Гротекс» 4 Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга. ООО «ТакедаФармасьютикалс»

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

№ Название проекта Компания 1 Строительство и запуск крупнейшей в России производственной площадки по производству химических фармацевтических субстанций «Активный Компонент» АО «Активный Компонент» 2 «Форма»-медпроект о здоровом образе «еАптека» 3 Операция «Приоритет» АО «Вертекс» 4 Единственный в России Центр Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении. ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»

DIGITAL-ПРОЕКТ

№ Наименование проекта Компания 1 «Разрывая круг». Stada (АО «Нижфарм») 2 В2В маркет-плейс прямых контактов и контрактов PharmaSpace 3 Ригла 2.0.2.0. ООО «Ригла» 4 Создание и открытие цифровой клиники Хронической Сердечной Недостаточности (далее по тексту – ХСН) ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 5 «Спектограмма» ООО «Герофарм»

КРЕАТИВ ГОДА

№ Наименование проекта в номинации «Креатив года» к представлению Экспертам Компания 1 Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек». Группа компаний «Протек» 2 Мирамистин®. Первое правило безопасности. «Инфамед К» 3 Рекламная кампания «Лизобакт» с анимированными героями бренда – лизоцимами. «Босналек» 4 Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Трекрезан» для конечного потребителя. «Гротекс» 5 Разработка креативной концепции и создание рекламной коммуникации-ТВ -ролика бренда «Аквадетрим» АО «Акрихин»

ДИНАМИКА ГОДА

На втором этапе голосования добавились еще пять номинаций. Четыре из них в категории «Динамика года».

Компания (поставки в коммерческий сектор)

1 «Отисифарм» 2 «Авексима» 3 «Валента Фармацевтика» 4 «Акрихин» 5 Bayer

Компания (поставки в государственный сектор)

1 «БиогенАйдекЛтд» 2 «Фармстандарт» 3 F. Hoffmann-La Roche Ltd 4 «Биокад» 5 «Р-фарм»

Препарат (розничный сегмент)

1 «Арбидол» («Отисифарм») 2 «Ксарелто» (Bayer) 3 «Ингавирин» («Валента Фарм») 4 «Аквадетрим» («Польфарма») 5 «Эликвис» (Pfizer)

Препарат (государственный сектор)

1 «Ксарелто» (Bayer) 2 «Спинраза» (БиогенАйдек лимитед) 3 «Коронавир» («Р-фарм») 4 «Актемра» (F. Hoffmann-La Roche Ltd) 5 «Китруда» MSD «Опдиво» BMS

Еще одна номинация, которая была добавлена на втором этапе, — «Онлайн-сервис». Это «новинка» конкурса. Ее появление связано с легализацией онлайн-продаж безрецептурных лекарств с 1 апреля 2020 года. Эксперты выберут победителя из сервисов по бронированию лекарств, онлайн-аптек, маркетплейсов, занимающихся продажей ЛП.

ОНЛАЙН-СЕРВИС

1 Аптека.ру 2 СберЕаптека 3 Зравсити.ру 4 Асна.ру 5 Ozon.ru

Кроме того, предусмотрены специальные номинации оргкомитета конкурса.

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Церемония награждения победителей состоится 22 апреля.

Сергей Рякин

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