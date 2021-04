Фармацевты назвали компанию Renewal лучшим производителем МНН-дженериков в России «Платиновая унция» представила всех финалистов конкурса » J&J отрицает связь между технологией своей вакцины и образованием тромбов Специалисты J&J отрицают влияние технологии аденовирусных векторов, на которой основана вакцина компании, на случаи образования тромбов у пациентов. Ранее авторы журнала New England Journal of Medicine выразили мнение, что причиной побочных эффектов может быть аденовирусная платформа, одинаковая у вакцин J&J и AstraZeneca. Но эксперты J&J утверждают, что препараты имеют серьезные отличия. Специалисты компании Johnson & Johnson отрицают, что аденовирусная платформа, на которой основана вакцина компании, а также препарат AstraZeneca, ответственна за тромбоз сосудов у пациентов. Ранее с таким заявлением выступили авторы журнала New England Journal of Medicine, пишет Reuters. В публикации говорилось, что аденовирусная основа у вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca может вызывать тромбоз венозного синуса головного мозга (CVST) у пациентов. Но эксперты J&J указывают на то, что между двумя препаратами есть существенная разница. Они отмечают, что вакцина J&J использует аденовирус человека, а вакцина AstraZeneca аденовирус шимпанзе. Эти векторы также принадлежат к разным вирусологическим семействам и используют разные клеточные рецепторы для проникновения в клетки. Кроме того, препарат J&J также включает мутации для стабилизации белковой части коронавируса, которую вакцина использует для создания иммунного ответа, у вакцины AstraZeneca такого механизма нет. В целом ученые компании заключают, что векторы двух вакцин «существенно отличаются», и что эти различия могут привести к «совершенно разным биологическим эффектам». Ученые J&J пишут, что пока нет доказательств того, что их вакцина вызывает образование тромбов. Они продолжают работать с органами здравоохранения, чтобы адекватно оценить существующие данные. На прошлой неделе в США приостановили распространение вакцины J&J. Специалисты расследуют шесть случаев тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST), который сопровождается низким количеством тромбоцитов. Всего вакциной J&J в США привились 7 млн человек. Николай Соколов

pharmvestnik