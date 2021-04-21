Фармацевты назвали компанию Renewal лучшим производителем МНН-дженериков в России

Компания Renewal стала победителем отраслевой премии SmartPharma Awards 2021 в номинации «Выбор фармацевта: МНН-дженерики, которым я доверяю». Renewal удерживает лидерство второй год подряд как самый популярный зонтичный бренд лекарственных препаратов в России среди представителей профессионального сообщества.

В портфеле Renewal более 130 лекарственных препаратов, как традиционных для российского фармацевтического рынка, так и аналогов популярных зарубежных брендированных ЛП.

«Доверие фармацевтического сообщества для нас очень важно, потому что аптека это ключевое звено во взаимодействии производителя и потребителя, — прокомментировала коммерческий директор Renewal Ирина Карцева. — И заслужить это доверие можно только при комплексном подходе: и к качеству препаратов, и к политике ценообразования, и оптимальной дистрибуции. В свою очередь позитивный отклик всегда является двусторонним: если продукцией доволен фармацевт, значит, такая обратная связь исходит и от потребителя.

SmartPharma Awards — фармацевтическая премия, основанная в 2018 году. Ее победителей выбирают пользователи закрытой платформы «Смартфарма», это более 28 тысяч представителей профессионального сообщества со всей России: первостольники, провизоры, фармацевты и заведующие аптеками. Это реальные люди, которые каждый день работают с лекарствами.

Материал партнера: Renewal

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