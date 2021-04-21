В марте в России изготовлено лекарств на 42,6 млрд рублей

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте вырос на 18,1% по сравнению с мартом прошлого года, а по сравнению с февралем 2021 года снизился на 6,6%. За I квартал производство этой продукции выросло на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2020 года на 97,4%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Лекарств изготовлено на 42,6 млрд руб., что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в феврале 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,29 млрд доз, что на 8,0% больше, чем в марте 2020 года, и на 23,2% больше, чем месяцем ранее. В ампулах их выпущено 633 тыс. штук, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 15,4% больше, чем в феврале 2021 года.

Производство фармсубстанций в марте увеличилось на 2,5%, чем в марте 2020 года. По сравнению с февралем 2021 года объемы выпуска этой продукции выросли на 31,8%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 51,8 т, что в 2 раза больше, чем в марте прошлого года, но на 16,1% меньше, чем в феврале 2021 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2020 года на 97,4%, составив 54,1 т, превысив показатели февраля 2021 года на 1,9%.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 26,3 млн упаковок, что на 32,2% больше, чем в марте прошлого года, и на 18,5% больше, чем в феврале 2021 года. Клейких перевязочных материалов – 21,97 млн упаковок, что на 11,5% меньше, чем в марте прошлого года, и на 2,0% меньше, чем в феврале 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в марте выпущено на 1,6 млрд руб., что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,1% больше, чем в феврале 2021 года.

В целом, в I квартале 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения выросло по сравнению с I кварталом прошлого года на 2,3%, составив 4,2 млрд руб.

Елена Сидорова

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