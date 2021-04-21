Новосибирский поставщик переупаковывал некачественные китайские СИЗ для ковидных госпиталей

Упрощенный порядок регистрации вызвал появление недобросовестных производителей на рынке медицинских изделий. Они были выявлены территориальными органами Росздравнадзора в рамках контрольных закупок в 2020 году. Среди недоброкачественных изделий оказались защитные костюмы для «красных зон» ковидных госпиталей и термометры, которые применялись в сентябре на избирательных участках.

В 2020 году Управление Росздравнадзора по Новосибирской области обнаружило в продаже недоброкачественные и незарегистрированные изделия на общую сумму 300 млн руб. Об этом рассказала руководитель регионального управления Елена Хрусталева в ходе конференции «Фармацевтика. Адаптация регионов к мировым изменениям», передает корреспондент «ФВ».

«Компания поставляла из Китая немедицинские изделия, перепаковывала их и наклеивала этикетки изделий медназначения. Речь идет о халатах, масках, защитных костюмах, которые шли в «красные зоны» ковидных госпиталей. В период дождя в производственных помещениях все плавало, крыша была дырявой», — рассказала Хрусталева.

ООО «Фрутлайн» поставило СИЗ на 200 млн руб., в том числе Минздраву Новосибирской области на 4 млн руб. «Продукция не поступила к нашим медицинским работникам, была изъята нами из обращения», — сказала Хрусталева. Она отметила, что часть изделий также изъяли у фармпредприятий региона.

В отношении компании было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий). Поставщик оплатил штраф в размере 200 тыс. руб. Прокуратура инициировала возбуждение еще одного дела — о причинении ущерба госбюджету. Поставщику грозят санкции в размере 12 млн руб. Предприятие находится в стадии ликвидации.

Из выявленных недоброкачественных медизделий семь производились на территории Новосибирской области, в отношении производителей двух из них сейчас проводятся проверки. Изделия поставлялись в 10 субъектов страны.

«Часть отобранных медизделий с отрицательным результатом экспертизы применялась как в медицинских организациях, так и для проведения массовых скрининговых мероприятий. В сентябре проходили выборы с беспрецедентными мерами безопасности, при этом контроль термометрии проводился незарегистрированными термометрами», — отметила Хрусталева.

НМИЦ имени ак. Е.Н.Мешалкина применял экспресс-тесты для выявления COVID-19, незарегистрированные в России, добавила руководитель тероргана. Поставщик тестов реализовал их в четырех регионах страны на общую сумму 14 млн руб.

Ольга Коберник

pharmvestnik