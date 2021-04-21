Потребители все больше покупают назначенные лекарства без перепроверки в интернете

Во время пандемии возросло строгое следование назначениям врачей – увеличилась доля потребителей, сразу покупающих все назначенные препараты. При этом сократилась доля тех, кто перепроверяет новые диагнозы и назначения в интернете, следует из данных опроса.

Доля потребителей, которые, получив новое назначение врачей, покупают все выписанные препараты без обращения за информацией к другим источникам, выросла с 41% во II квартале до 47% в IV квартале 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Мнение конечных потребителей» компании Ipsos.

Возросшая важность следования рекомендациям врачей на фоне пандемии (совершение покупки сразу после назначения) подтверждается и другими показателями, отражающими установки конечных потребителей. В течение 2020 года последовательно снижалась доля тех, кто, узнав о новом диагнозе, сначала читают о нем в интернете: 24% во II квартале против 18% в IV квартале. Сократилась и доля тех, кто читают отзывы о назначенных препаратах в интернете: 40% и 37% в тех же периодах.

Шамиль Ахметзянов

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