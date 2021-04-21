Количество установок приложения Apteka.ru превысило 6,5 млн

Приложение сервиса Apteka.ru с каждым месяцем набирает все большую популярность, сообщили в компании.

На сегодняшний день количество установок на платформе Android превысило 5 миллионов. Общая оценка составляет 4,9 с количеством отзывов более 90 тыс.

Количество установок на платформе iOS, превысило 1,5 миллиона, а общая оценка приложения составляет 4,7.

По мнению пользователей, оформлять заказы через приложение Apteka.ru очень удобно. Более 50% заказов совершается таким образом, отмечают в компании.

В приложении Apteka.ru есть возможность отсортировать товары, выбирая нужную категорию и цену. На ассортимент распространяются скидки и промокоды. Также для зарегистрированных пользователей разработана бонусная программа «Витаминки», позволяющая получить дополнительную скидку.

Материал партнера: Apteka.ru

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