Gilead обратилась в Верховный суд из-за принудительной лицензии «Фармасинтезу» на ремдесивир

Верховный суд России 27 мая рассмотрит иск компании Gilead Sciences к российскому правительству, которая намерена оспорить распоряжение о предоставлении «Фармасинтезу» принудительной лицензии на производство ремдесивира. Карточка производства находится в картотеке суда, на что обратило внимание издание Vademec.ru.

В России ремдесивир зарегистрирован Gilead под маркой «Веклури» и под маркой «Ремдеформ» компанией «Фармасинтез». В конце 2020 года Правительство России распорядилось предоставить «Фармасинтезу» право на производство и продажу «Ремдеформа» в 2021 году без согласия патентообладателя, чтобы обеспечить россиян препаратом. В Индии ремдесивир производят семь компаний, которые заключили лицензионные соглашения с производителем препарата Gilead. Патенты на «Веклури» в России действительны до 2035 года.

В конце ноября прошлого года ремдесивир включили в Перечень ЖНВЛП. В 10-й версии рекомендаций Минздрава России по лечению коронавируса указывается, что «Веклури» для лечения больных COVID-19 могут использовать только медики в больницах.

На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили поправки в Гражданский кодекс, которые позволят правительству принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан».

Григорий Дубов

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